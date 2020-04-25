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Польская Экстракласса возобновится в конце мая

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Польша планирует возобновить сезон в следующем месяце

Польская Экстракласса возобновится в конце мая
Новина українською

Польская Экстракласса возобновится в конце мая. Об этом сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на сегодняшней онлайн-конференции.

Само собой, чемпионат планируют доиграть за закрытыми дверьми.

Примерно на тот же срок возобновление соревнований запланировали также в Италии, Испании и Германии.

На данный момент сыгранно 26 из 30 туров Экстраклассы. После этого команды делятся на две группы по 8 команд и играют еще по одному матчу между собой в рамках плей-офф (7 игр), а очки суммируются в общей таблице.

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