Польская Экстракласса возобновится в конце мая. Об этом сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на сегодняшней онлайн-конференции.

Само собой, чемпионат планируют доиграть за закрытыми дверьми.

Примерно на тот же срок возобновление соревнований запланировали также в Италии, Испании и Германии.

На данный момент сыгранно 26 из 30 туров Экстраклассы. После этого команды делятся на две группы по 8 команд и играют еще по одному матчу между собой в рамках плей-офф (7 игр), а очки суммируются в общей таблице.