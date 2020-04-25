  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Олимпиакос может быть переведен во второй дивизион из-за договорных матчей

Общие новости
(1 голосов)

Владельцу клуба грозит пожизненный бан

Олимпиакос может быть переведен во второй дивизион из-за договорных матчей
UA-Футбол
Новина українською

Греческие клубы “Олимпиакос” и “Атромитос” могут быть отправлены во второй дивизион из-за организации договорных матчей. Также индивидуальные наказания грозят бывшим высокопоставленным чиновникам греческой федерации футбола и владельцу “Олимпиакоса” Евангелосу Маринакису. Об этом информирует влиятельное греческое издание Sport FM.

Два клуба и 15 человек обвиняются по статье 27 кодекса греческой федерации футбола (ГФФ) “манипуляция результатом матча для букмекерских ставок”. Обвинение сформулировал комитет по этике ГФФ. Дело направлено в юридический комитет.

Согласно кодексу ГФФ, за договорные матчи клубы могут быть наказаны переводом в низшую лигу и штрафом в три миллиона евро, а участники сговора – пожизненным баном.

Под сомнение поставлена честность матча “Олимпиакос” – “Атромитос”, который был сыгран четвертого февраля 2015 года. “Олимпиакос” выиграл поединок со счетом 2:1.

Помимо владельца “Олимпиакоса” Евангелоса Маринакаса, который также владеет клубом Чемпионшипа “Ноттингем Форест”, в сговоре обвиняются президент “Атромитоса” Гиоргос Спанос, бывший президент греческой федерации футбола Гиоргос Саррис, вице-президент Аристидис Статопулос и еще три бывших чиновника ГФФ, шесть бывших рефери и бывший тренер “Атромитоса” Рикарду Са Пинту.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиакос (Пирей) договорные матчи Атромитос (Афины) Чемпионат Греции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...