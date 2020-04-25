Олимпиакос может быть переведен во второй дивизион из-за договорных матчей

Греческие клубы “Олимпиакос” и “Атромитос” могут быть отправлены во второй дивизион из-за организации договорных матчей. Также индивидуальные наказания грозят бывшим высокопоставленным чиновникам греческой федерации футбола и владельцу “Олимпиакоса” Евангелосу Маринакису. Об этом информирует влиятельное греческое издание Sport FM.

Два клуба и 15 человек обвиняются по статье 27 кодекса греческой федерации футбола (ГФФ) “манипуляция результатом матча для букмекерских ставок”. Обвинение сформулировал комитет по этике ГФФ. Дело направлено в юридический комитет.

Согласно кодексу ГФФ, за договорные матчи клубы могут быть наказаны переводом в низшую лигу и штрафом в три миллиона евро, а участники сговора – пожизненным баном.

Под сомнение поставлена честность матча “Олимпиакос” – “Атромитос”, который был сыгран четвертого февраля 2015 года. “Олимпиакос” выиграл поединок со счетом 2:1.

Помимо владельца “Олимпиакоса” Евангелоса Маринакаса, который также владеет клубом Чемпионшипа “Ноттингем Форест”, в сговоре обвиняются президент “Атромитоса” Гиоргос Спанос, бывший президент греческой федерации футбола Гиоргос Саррис, вице-президент Аристидис Статопулос и еще три бывших чиновника ГФФ, шесть бывших рефери и бывший тренер “Атромитоса” Рикарду Са Пинту.