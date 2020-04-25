Таджикистан остановил все футбольные соревнования в стране до 10-го мая
Правда, воскресные матчи 4-го тура завтра будут сыграны
Федерация футбола Таджикистана приняла решение остановить все футбольные соревнования в стране из-за пандемии коронавируса. На данный момент пауза будет действовать до 10-го мая.
"Федерация футбола Таджикистана полностью поддерживает решения республиканского штаба по профилактике коронавируса в стране.
В связи с этим федерация футбола Таджикистана приняла решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой организации, в том числе соревнования, организуемые/проводимые лигами и региональными федерациями по футболу.
Воскресные матчи четвертого тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги пройдут согласно календарю. Начиная с пятого тура игры высшего дивизиона будут временно приостановлены", – говорится официальном сообщении федерации футбола Таджикистана.