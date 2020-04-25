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Таджикистан остановил все футбольные соревнования в стране до 10-го мая

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Правда, воскресные матчи 4-го тура завтра будут сыграны

Таджикистан остановил все футбольные соревнования в стране до 10-го мая
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Федерация футбола Таджикистана приняла решение остановить все футбольные соревнования в стране из-за пандемии коронавируса. На данный момент пауза будет действовать до 10-го мая.

"Федерация футбола Таджикистана полностью поддерживает решения республиканского штаба по профилактике коронавируса в стране.

В связи с этим федерация футбола Таджикистана приняла решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой организации, в том числе соревнования, организуемые/проводимые лигами и региональными федерациями по футболу.

Воскресные матчи четвертого тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги пройдут согласно календарю. Начиная с пятого тура игры высшего дивизиона будут временно приостановлены", – говорится официальном сообщении федерации футбола Таджикистана.

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В статье: Таджикистан коронавирус
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Источник:
fft.tj
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