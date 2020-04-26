ТОП-10 самых скандальных трансферов в истории. Фигу, Тевес, Ван Перси, Кройфф - все тут
Возглавил топ - Мо Джонстон, который успел поиграть за "Селтик" и "Рейнджерс"
Американский портал ESPN составил свой топ самых скандальных трансферов в истории футбола.
Вашему вниманию ТОП-10 скандальных трансферов по версии американского издания:
1. Мо Джонстон – из "Нанта" в "Рейнджерс" (перед этим выступал за "Селтик").
2. Луиш Фигу – из "Барселоны" в "Реал".
3. Сол Кэмпбелл – из "Тоттенхэма" в "Арсенал".
4. Роберто Баджо – из "Фиорентины" в "Ювентус".
5. Йохан Кройфф – из "Аякса" в "Фейеноорд".
6. Эшли Коул – из "Арсенала" в "Челси".
7. Робин ван Перси – из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед".
8. Джон Робертсон – из "Ноттингем Форест" в "Дерби Каунти".
9. Карлос Тевес – из "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити".
10. Джон Оби Микел – из "Манчестер Юнайтед" в "Челси".