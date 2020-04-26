  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ТОП-10 самых скандальных трансферов в истории. Фигу, Тевес, Ван Перси, Кройфф - все тут

Общие новости
(4 голосов)

Возглавил топ - Мо Джонстон, который успел поиграть за "Селтик" и "Рейнджерс"

ТОП-10 самых скандальных трансферов в истории. Фигу, Тевес, Ван Перси, Кройфф - все тут
Новина українською

Американский портал ESPN составил свой топ самых скандальных трансферов в истории футбола.

Вашему вниманию ТОП-10 скандальных трансферов по версии американского издания:

1. Мо Джонстон – из "Нанта" в "Рейнджерс" (перед этим выступал за "Селтик").

2. Луиш Фигу – из "Барселоны" в "Реал".

3. Сол Кэмпбелл – из "Тоттенхэма" в "Арсенал".

4. Роберто Баджо – из "Фиорентины" в "Ювентус".

5. Йохан Кройфф – из "Аякса" в "Фейеноорд".

6. Эшли Коул – из "Арсенала" в "Челси".

7. Робин ван Перси – из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед".

8. Джон Робертсон – из "Ноттингем Форест" в "Дерби Каунти".

9. Карлос Тевес – из "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити".

10. Джон Оби Микел – из "Манчестер Юнайтед" в "Челси".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Робин ван Перси Карлос Тевес Луиш Фигу Эшли Коул трансферы Джон Оби Микел Роберто Баджо Йохан Кройфф Сол Кэмпбелл Робертсон
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ten0N (Leopolis)
27.04.2020 в 00:26
Да и в переходе ван Перси никакого скандала не было.
Ответить
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
27.04.2020 в 01:09
Уверен? Скандалы были даже через год , после фразы "а где твоя золотая медаль АПЛ?"
Ответить
0
0
avatar
sawyer3273 (Тель-Авив)
26.04.2020 в 22:37
Это когда Джон Оби Микел в Ман Ю играл?
Ответить
+2
-1
Ten0N (Leopolis)
27.04.2020 в 00:22
Тоже офигел, либо тут дауны сидят либо в еспн
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...