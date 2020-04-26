Арьен Роббен: Появились мысли, что хочется еще немного поиграть

Экс-вингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен поведал о том, что у него иногда появляется желание вернуться в футбол.

"Поначалу я вообще не скучал по футболу. Но затем был период, когда я снова загорелся. Появились мысли, что хочется еще немного поиграть.

Время от времени это чувство появляется снова. Возможно, оно остается навсегда, ведь я спортсмен. Мои планы на будущее? На данный момент каких-то конкретных планов у меня нет", – поделился Арьен Роббен.