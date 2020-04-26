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Арьен Роббен: Появились мысли, что хочется еще немного поиграть

Общие новости
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Голландец рассказал, о том, что задумывался возобновить игровую карьеру.

Арьен Роббен: Появились мысли, что хочется еще немного поиграть
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Экс-вингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен поведал о том, что у него иногда появляется желание вернуться в футбол.

"Поначалу я вообще не скучал по футболу. Но затем был период, когда я снова загорелся. Появились мысли, что хочется еще немного поиграть.

Время от времени это чувство появляется снова. Возможно, оно остается навсегда, ведь я спортсмен. Мои планы на будущее? На данный момент каких-то конкретных планов у меня нет", – поделился Арьен Роббен.

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В статье: Арьен Роббен
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Источник:
Goal.com
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