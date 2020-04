Дайджест: новая форма Атлетико, бисиклета Бэйла, парашют Тотти и 99-летний фан – лидер чартов

На портале Footy Headlines появились фотографии новой домашней формы мадридского "Атлетико", в которой команда будет играть в сезоне 2020/21. Концепция осталась неизменной – вертикальные красно-белые полосы, но добавилась важная деталь в виде "мазков" кисти с неровными контурами. Техническим спонсором мадридцев остается Nike. "Атлетико" выступает в красно-белых цветах с 1911 года – считается, что для пошива формы изначально использовались матрацы.

????⚪???? Atlético Madrid 20-21 Home Kit Leaked - How it could look like in full: https://t.co/DK5SH0TGcv — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 26, 2020

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл стал участником нового челленджа, его целью является сбор средств для Национальной службы здравоохранения Великобритании, которая также ведет борьбу с коронавирусом. Участнику нужно выполнить любое действие, связанное с цифрой 2,6 или 26. Валлиец решил 26 раз набить глобус, после чего исполнил бисиклету. Напомним, Бэйл забил ударом через себя в финале ЛЧ 2017/18.

Bale recordando Kiev. pic.twitter.com/jpkQFi8sV0 — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) April 26, 2020

Ветеран Второй мировой войны Том Мур, которому 30 апреля исполнится 100 лет, спел гимн "Ливерпуля" "You'll Never Walk Alone" и возглавил чарт британских синглов The Official Charts Company. Он сделал это вместе с тенором Майклом Боллом и хором сотрудников национальной службы здравоохранения Великобритании. Все деньги, заработанные на продаже песни, пойдут в фонд службы. Мур стал самым возрастным исполнителем на вершине британских чартов.

Пресс-служба "Ромы" поделилась результатами голосования болельщиков за лучший гол "волков", начиная с 2000 года. Кто бы сомневался, что выберут, в итоге, эффектный автограф многолетнего капитана и лидера команды Франческо Тотти.