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Блаттер возглавил список самых ненавистных людей в футболе, Моуриньо и Роналду попали в десятку

Общие новости
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Блаттер возглавил список самых ненавистных людей в футболе, Моуриньо и Роналду попали в десятку
UA-Футбол
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Портал FourFourTwo составил список наиболее ненавистных людей в футболе.

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Возглавил рейтинг экс-президент ФИФА Зепп Блаттер. На вторую строчку поднялся Жозе Моуриньо, брозну получил Харальд Шумахер. Первая десятка выглядит следующим образом.

  1. Йозеф Блаттер
  2. Жозе Моуриньо
  3. Харальд Шумахер
  4. Мишель Платини
  5. Ричард Киз
  6. Криштиану Роналду
  7. Лучано Моджи
  8. Эль-Хаджи Диуф
  9. Пит Винкельман
  10. Джон Терри

С полный списком вы можете ознакомиться здесь.

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В статье: Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Мишель Платини Йозеф Блаттер Эль-Хаджи Диуф Лучано Моджи Харальд Шумахер Ричард Киз Пит Винкельман
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
27.04.2020 в 23:31
А про Рамоса забули
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