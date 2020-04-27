Блаттер возглавил список самых ненавистных людей в футболе, Моуриньо и Роналду попали в десятку
Согласны с расстановкой?
Портал FourFourTwo составил список наиболее ненавистных людей в футболе.
Читайте такжеFourFourTwo: Месси – лучший футболист мира за последние 25 лет. Серхио Рамос – тоже в списке
Возглавил рейтинг экс-президент ФИФА Зепп Блаттер. На вторую строчку поднялся Жозе Моуриньо, брозну получил Харальд Шумахер. Первая десятка выглядит следующим образом.
- Йозеф Блаттер
- Жозе Моуриньо
- Харальд Шумахер
- Мишель Платини
- Ричард Киз
- Криштиану Роналду
- Лучано Моджи
- Эль-Хаджи Диуф
- Пит Винкельман
- Джон Терри
С полный списком вы можете ознакомиться здесь.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
27.04.2020 в 23:31
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...