Официально: чемпионат Чехии возобновится 25 мая
По сути, уже через месяц
Футбольный сезон в Чехии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Футбольной ассоциации местной лиги определились с датой возобновления сезона, как сообщает пресс-служба турнира. Розыгрыш вернется уже 25 мая. Комитет лиги должен провести собрание 12 мая и утвердить намеченный план. Председатель ассоциации Душан Свобода отметил:
"Я верю, что мы закончим сезон на поле, а не за круглым столом".
Отмечается, что Футбольная ассоциация лиги заинтересована в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения, чтобы подготовить комплекс мер, которые позволят профессиональным футболистам вернуться к полноценным тренировкам и соревнованиям.
Новости по теме
- 13:29 Украинские Украина - на 16 месте в мире по количеству футболистов за рубежом
- 15:56 Украинские Кубок может нивелировать смысл плей-оффа за ЛЕ. А также другие особенности украинской заявки на еврокубки 2020/21
- 21:23 Украинские Борьба с последствиями коронавируса: УАФ получит от УЕФА 4,3 млн евро