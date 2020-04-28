Официально: чемпионат Чехии возобновится 25 мая

Футбольный сезон в Чехии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Футбольной ассоциации местной лиги определились с датой возобновления сезона, как сообщает пресс-служба турнира. Розыгрыш вернется уже 25 мая. Комитет лиги должен провести собрание 12 мая и утвердить намеченный план. Председатель ассоциации Душан Свобода отметил:

"Я верю, что мы закончим сезон на поле, а не за круглым столом".

Отмечается, что Футбольная ассоциация лиги заинтересована в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения, чтобы подготовить комплекс мер, которые позволят профессиональным футболистам вернуться к полноценным тренировкам и соревнованиям.