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Официально: чемпионат Чехии возобновится 25 мая

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По сути, уже через месяц

Официально: чемпионат Чехии возобновится 25 мая
Новина українською

Футбольный сезон в Чехии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Футбольной ассоциации местной лиги определились с датой возобновления сезона, как сообщает пресс-служба турнира. Розыгрыш вернется уже 25 мая. Комитет лиги должен провести собрание 12 мая и утвердить намеченный план. Председатель ассоциации Душан Свобода отметил:

"Я верю, что мы закончим сезон на поле, а не за круглым столом".

Отмечается, что Футбольная ассоциация лиги заинтересована в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения, чтобы подготовить комплекс мер, которые позволят профессиональным футболистам вернуться к полноценным тренировкам и соревнованиям.

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В статье: Чемпионат Чехии коронавирус
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Источник:
fortunaliga.cz

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