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Глава медкомитета ФИФА: Введение жёлтых карточек за плевки на поле — это хорошая идея

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По его мнению, игроки могут передавать инфекцию таким способом

Глава медкомитета ФИФА: Введение жёлтых карточек за плевки на поле — это хорошая идея
Новина українською

Глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге считает, что игрокам следует запретить плеваться на поле во время матчей.

"Это крайне негигиенично. К тому же плевки на поле — простой способ заразить кого-нибудь. Футболисты должны стараться не делать этого. Не знаю, может быть, введение жёлтых карточек за плевки на поле — это хорошая идея. Мы должны быть осторожны, когда сезон возобновится. Я настроен не пессимистично, но скептически", — приводит слова Д'Хоге The Telegraph.

Напомним, что сейчас из-за пандемии коронавируса почти все национальные первенства в мире были приостановлены.

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В статье: ФИФА Мишель Д'Хоге
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