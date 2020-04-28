Глава медкомитета ФИФА: Введение жёлтых карточек за плевки на поле — это хорошая идея
По его мнению, игроки могут передавать инфекцию таким способом
Глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге считает, что игрокам следует запретить плеваться на поле во время матчей.
"Это крайне негигиенично. К тому же плевки на поле — простой способ заразить кого-нибудь. Футболисты должны стараться не делать этого. Не знаю, может быть, введение жёлтых карточек за плевки на поле — это хорошая идея. Мы должны быть осторожны, когда сезон возобновится. Я настроен не пессимистично, но скептически", — приводит слова Д'Хоге The Telegraph.
Напомним, что сейчас из-за пандемии коронавируса почти все национальные первенства в мире были приостановлены.
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