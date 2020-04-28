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Рац рассказал о варианте доиграть чемпионат Румынии в Турции

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В Румынии тоже проблемы

Рац рассказал о варианте доиграть чемпионат Румынии в Турции
Новина українською

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Разван Рац рассказал об идее доиграть нынешний чемпионат Румынии в Турции.

"Был такой вариант, обсуждали. Его рассматривают, если руководящие люди решат, что небезопасно играть в футбол в Румынии. Это аварийный вариант. Я не думаю, что он состоится. С точки зрения экономики, это будет не лучший вариант для клубов и федерации. Президенты федерации и профессиональной футбольной лиги против. Для них нелогично играть при такой температуре. К тому же, неясно, какая ситуация будет в Турции. По последним новостям, такой вариант не рассматривают.

Насколько я знаю, 15-го мая уже можно будет тренироваться в общей группе. Некоторые команды уже тренируются, но немного необычно, по группам. После 15-го числа, если все будет хорошо, 5-го июня могут начать чемпионат. Но есть тоже протокол, который похож на Германию и копирует его. По нему можно не больше 125 человек, которые могут находиться на стадионах. Это включает и болбоев, которых будет только пять, докторов и абсолютно всех людей на стадионе", — рассказал Рац.

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В статье: Разван Рац коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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