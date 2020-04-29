"Это вопрос жизни и смерти". Представитель ФИФА считает, что футбол должен вернуться только в сентябре

Председатель Медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Огу считает, что сезон 2019/20 в Англии нужно остановить окончательно. Цитирует специалиста Sky Sports и The Telegraph. Также Мишель отметил, что возобновлять соревнования сейчас – плохая идея.

"Мир не готов к футболу, я искренне надеюсь, что это изменится очень быстро. Но сегодня вам нужно больше терпения. Это похоже на драму, в которой мы жили во времена Второй мировой войны. Мы не должны недооценивать ее, нужно быть реалистами. Футбол возможен, только если возможно снова вступать в контакт. Его избегание – это первое, о чем все говорят".

"Речь идет о социальном дистанцировании. Тестирование – важный момент, но его нужно повторять. Если один из игроков заразится, то вы должны поместить всю группу в карантин. Это решение для турнира? Это вопрос не денег, а жизни и смерти. Вы не сможете попросить "Ливерпуль" сыграть с "Манчестером" и соблюдать расстояние в два метра. Вы когда-нибудь пробовали играть в футбол в маске?! В каждой стране дата пика заболевания будет отличаться. Адекватное решение будет принято только тогда, когда появится вакцина".