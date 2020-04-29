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ESPN назвал лучшего молодого футболиста

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Им стал форвард ПСЖ

ESPN назвал лучшего молодого футболиста
Новина українською

ESPN опубликовал рейтинг из лучших молодых футболистов планеты. При выборе игроков учитывались только те, кто не старше 21 года.

Первое место в списке занял форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе. В первой тройке оказались полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.

Топ-10 лучших игроков:

1. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция)
2. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Германия)
3. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия)
4. Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)
5. Кай Хаверц ("Байер", Германия)
6. Маттейс де Лигт ("Ювентус", Нидерланды)
7. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", Италия)
8. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Норвегия)
9. Федерико Вальверде ("Реал", Уругвай)
10. Жоау Фелиш ("Атлетико", Португалия).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе Трент Александер-Арнольд Джейдон Санчо
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