Луческу о своем 87-м месте в рейтинге тренеров от FourFourTwo: У меня всегда были проблемы с англичанами
Тренер больше доверяет экспертам ФИФА и УЕФА
Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал свое 87-е место в рейтинге лучших тренеров в истории футбола по версии FourFourTwo.
"Я не хочу это комментировать. У меня всегда были проблемы с англичанами.
В рейтинге всех времен, составленном УЕФА и ФИФА, я был где-то на 40-м месте. Точно в топ-50. Думаю, эти специалисты знают лучше", – сказал Луческу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:fanatik.ro
Новости по теме
- 23:25 Зарубежные FourFourTwo признал Фергюсона лучшим тренером в истории, Лобановский в десятке, Луческу - 87-й
- 11:28 Зарубежные Четыре года назад Шахтер провел последний еврокубковый домашний матч под руководством Луческу
- 21:59 Украинские Шаблий: Говорил с Луческу - он хочет работать, он вообще не может без работы
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...