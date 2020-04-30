Луческу о своем 87-м месте в рейтинге тренеров от FourFourTwo: У меня всегда были проблемы с англичанами

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал свое 87-е место в рейтинге лучших тренеров в истории футбола по версии FourFourTwo.

"Я не хочу это комментировать. У меня всегда были проблемы с англичанами.

В рейтинге всех времен, составленном УЕФА и ФИФА, я был где-то на 40-м месте. Точно в топ-50. Думаю, эти специалисты знают лучше", – сказал Луческу.