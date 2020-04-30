  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Луческу о своем 87-м месте в рейтинге тренеров от FourFourTwo: У меня всегда были проблемы с англичанами

Общие новости
(2 голосов)

Тренер больше доверяет экспертам ФИФА и УЕФА

Луческу о своем 87-м месте в рейтинге тренеров от FourFourTwo: У меня всегда были проблемы с англичанами
Новина українською

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал свое 87-е место в рейтинге лучших тренеров в истории футбола по версии FourFourTwo.

"Я не хочу это комментировать. У меня всегда были проблемы с англичанами.

В рейтинге всех времен, составленном УЕФА и ФИФА, я был где-то на 40-м месте. Точно в топ-50. Думаю, эти специалисты знают лучше", – сказал Луческу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanatik.ro

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...