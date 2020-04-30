Создатель Аббатства Даунтон снял для Netflix сериал о футболе. Стоит ли смотреть?

Если и смотреть когда-то драму про викторианский футбол, то только сейчас, когда хорошего современного футбола нет, и не предвидится в ближайшее время.

“Английская игра” (The English Game, 2020) – детище Джулиана Феллоуза, который известен сценарием к фильму “Госфорд-парк” и созданием сериала “Аббатство Даунтон” про жизнь английских аристократов. Его новый сериал состоит из шести серий и рассказывает о зарождении профессионального футбола в Англии в 70-80-х годах XIX столетия.

Футбол – это игра “джентльменов”, то есть любителей. Выходцы из богатых и аристократических семей придумали свод правил и организовали старейший в мире клубный турнир (Кубок Англии). Они логично предполагают, что футбол должен оставаться таким, каким они его придумали. Однако с промышленного севера наступает явственная угроза “их спорту” – команды фабричных рабочих, за которые, помимо самих рабочих, играют первые профессионалы.

Феллоуз, убежденный консерватор и член палаты лордов, грубыми деталями изображает классовые различия между сливками общества и плебсом: мужчины-аристократы пьют портвейн после ужина из пяти блюд, они говорят на правильном английском, немного высокомерны, но всегда думают о чести и достоинстве. Их жены имеют проблемы с деторождением. В простонародье все по-другому – пиво в тесном пабе, кепка на голове, преувеличенный ланкаширский акцент. Когда они разъярены очередным сокращением зарплаты на фабрике, то готовы устроить бунт и самосуд. Главное – это прокормить семью. Одинокие женщины из демоса одна за другой беременеют от господ, прислуживая им в клубах.

Классовые различия между аристократами и народом проявляется не только в привычках и житейском укладе, но и в игре в футбол, что является исторической правдой. Любители из Лондона и из ближних графств имеют хорошее здоровье, они отлично сложены и предпочитают силовой способ ведения игры. Отобрать мяч в грубом подкате, продавить соперника и силой затолкать мяч в ворота – это про них. Выходцы из севера не могли сравняться с аристократами в силе – они развивали игровое взаимодействие. “Твоя игра в пас – это будущее футбола”, – говорит новоявленному профессионалу из Шотландии его покровитель, владелец фабрики.

Этот футболист – Фергюс Сутер, реальное историческое лицо, первый профессионал в истории футбола. Он работал каменщиком, выступал за шотландскую команду “Патрик”, а затем перебрался в Ланкашир, где играл за “Дарвен” и “Блэкберн Роверс”. Его антагонист – лорд Артур Киннэрд, “первая звезда в истории футбола”, игравший в девяти финалах Кубка Англии (рекорд по сей день). После окончания карьеры Киннэрд 33 года возглавлял Футбольную Ассоциацию.

По сериалу, Сутер и Киннэрд впервые встретились на поле в 1879 году, когда “Дарвен” стал первой рабочей командой, которая вышла в четвертьфинал Кубка Англии. Им предстояло сыграть с фаворитом турнира “Олд Итонианс”. Команда аристократов с Киннэрдом выигрывала после первого тайма 5:1, но “Дарвен” сумел отыграться после перерыва и свел матч вничью 5:5. Команда Сутера предложила доиграть матч в овертайме, но “Олд Итонианс”, чьим вратарем и капитаном был президент ФА Фрэнсис Мариндин, наотрез отказались. Поскольку по правилам тех лет все четвертьфинальные матчи должны были проходить в Лондоне на “Кеннингтон Овал”, “Дарвену” вновь нужно было добираться через всю страну на поезде, чтобы сыграть переигровку. Непонимание и неприятие “севера” и “юга” – это завязка сериала и одновременно катализатор зарождения классового футбольного конфликта, который, в итоге, привел к победе профессионалов. Авторы сериала умышленно допустили несколько ошибок в хронологии и исторических фактах, но в целом достоверно изобразили футбол и его деятелей того времени.

Феллоуз не был бы Феллоузом, если бы не снабдил сериал дополнительными сюжетными линиями: конфликты поколений, пьющие отцы, любовные треугольники. Грубо говоря, это не спортивная драма, а костюмная фантазия на тему благородства высших классов в деле спасения и просвещения плебса. При этом удивительно, что футбольные эпизоды сняты приемлемо, и не режут глаз, как в других футбольных фильмах. Это, а также хорошая игра актеров и разнообразие костюмного реквизита позволяют сериалу быть вполне сносным времяпровождением в два карантинных вечера.