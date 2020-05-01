Топ-10 фильмов о футболе, которые вы могли пропустить

Пока большой футбол на паузе, старые матчи пересматривать можно до поры до времени, чемпионат Беларуси не спасает от "ломки без футбола", почему бы не посмотреть фильмы про игру миллионов? Субъективный обзор предлагается на ваш суд. Не рейтинг, но подборка продуктов киноиндустрии из не самых известных фильмов. "Костолом" 2001-го года, "Юнайтед" 2011-го или "Пеле: рождение легенды" 2016-го знают все, но есть и другое кино, которое заслуживает внимания.

"Гол!" (Goal!), 2005 год. Оценка IMDb 6.7

Первый фильм из трилогии "Гол!" о футболисте Сантьяго Муньесе, который преодолев множество трудностей, получает свой шанс. Довольно правдоподобная киноповесть о начале карьеры игрока в "Ньюкасле", фильм о мечте, воле к победе и характере. Интересно, что в финальной сцене, когда Сантьяго забивает гол за "Ньюкасл" в ворота "Ливерпуля", использованы кадры реального футбольного матча в сезоне 2004/05 годов. Вообще в фильме много реальных кадров из английских матчей. А еще тут сами себя в небольших ролях сыграли Зидан, Джеррард, Ширер, Бекхэм и многие другие.

"Проклятый Юнайтед" (The Damned United), 2009 год. Оценка IMDb 7.5

Не про "Манчестер Юнайтед", но про другой английский клуб с богатой историей - "Лидс Юнайтед", снятый по книжному бестселлеру Дэвида Писа. Тут судьба команды тесно связана с главным тренером, которого называют "лучшим тренером, который никогда не тренировал сборную Англии". Заслуживает внимания за великолепную игру Майкла Шина, который сыграл легендарного Брайана Клафа.

"Цена победы" (A Shot at Glory), 2000 год. Оценка IMDb 6.3

Еще один фильм о главном тренере, который с посредственной командой решает принять участие в национальном Кубке. Есть тут жизненные истории игроков, их проблемы с алкоголем, цена самопожертвования и отношения между спортсменами и болельщиками. В фильме отменно прописанный сценарий и блестящая игра Роберта Дюваля.

"Третий тайм" (Трето полувреме), 2012 год. Оценка IMDb 7.8

Македонское кино не частый гость на наших экранах, тем не менее, фильм обращает на себя внимание. По сюжету действие картины происходит в Скопье в начале 1940-х годов, на фоне оккупации Югославии немецко-итальянско-болгарскими войсками. Главный тренер еврей со своей командой выступает в Чемпионате Болгарии, где добивается ряда побед и даже претендует на чемпионский титул. Дальше события развиваются самым неожиданным образом. "Третий тайм" в 2012-м году выдвигался на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке, однако не был номинирован.

"Вратарь" (El Portero), 2000 год. Оценка IMDb 5.9

Больше драма, чем фильм о спорте, тем не менее, испанцы сняли довольно неплохое кино про судьбу голкипера. Главный герой бросает карьеру футболиста ради женщины, но все оказывается слишком сложно. Из футбола просто так еще никто не уходил.

"Офсайд" (آفساید‎), 2006 год. Оценка IMDb 7.3

Неоднозначный иранский фильм о девушках, которые пытаются посмотреть Кубок мира, но из-за пола в исламской стране это для них становится большой проблемой. Может не всем понравится это кино, однако "Офсайд" выиграл "Гран-при жюри" 56-го Берлинского кинофестиваля.

"Майк Бассетт" (Mike Bassett: England Manager), 2001 год. Оценка IMDb 6.9

У нас название этого фильма часто переводят, как "Тренер". Необычная, веселая комедия про наставника сборной Англии, который приходит на свой пост из низшей лиги и знает только классическую схему 4-4-2. Тем не менее, с Бассетом англичане невероятным образом пробиваются на Мундиаль, где их ждут новые испытания.

"Первая ласточка" (პირველი მერცხალი), 1975 год. Оценка IMDb 7.2

Еще одна комедия, но совсем не похожая на английское кино, тут неповторимый грузинский юмор от талантливой женщины-режиссера - Нана Мчедлидзе. Фильм о том, как гордый кавказский народ познакомился с новой игрой и даже сразился с родоначальниками футбола. Действие фильма происходит в 1917 году в грузинской провинции.

"Другой финал" (англ. The Other Final), 2002 год. Оценка IMDb 7.8

Документальный фильм, но с высоким рейтингом. Режиссер ленты настолько был разочарован провалом сборной Нидерландов в 2002-м году и непроход "оранжевых" на Чемпионат мира, что снял фильм о матче между сборными Бутана и Монтсеррата. Командами, которые на то время занимали самые низкие места в рейтинге сборных ФИФА.

"Лига мечты" (United Passions), 2014 год. Оценка IMDb 2.1

Почему-то унизительно низкий рейтинг у этого французского фильма. Но хороший подбор актеров и реальная история, для болельщиков будет интересно посмотреть на создание ФИФА со всеми курьезами и неоднозначными моментами. Йозефа Блаттера в "Лиге мечты" сыграл Тим Рот.