Роберто Мартинес договорился о контракте со сборной Бельгии до 2022 года

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес продлил свой контракт со сборной Бельгией до 2022 года, сообщает Sky Sports.

Таким образом испанец будет возглавлять коллектив на Чемпионате мира в Катаре. Предыдущее соглашение сторон было рассчитано до этого лета.

Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016-го года. Под его руководством "красные дьяволы" провели 43 поединка: 34 победы, 6 ничьих и 3 поражения.