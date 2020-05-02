Роберто Мартинес договорился о контракте со сборной Бельгии до 2022 года
Наставник отработает с командой Чемпионат мира
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес продлил свой контракт со сборной Бельгией до 2022 года, сообщает Sky Sports.
Таким образом испанец будет возглавлять коллектив на Чемпионате мира в Катаре. Предыдущее соглашение сторон было рассчитано до этого лета.
Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016-го года. Под его руководством "красные дьяволы" провели 43 поединка: 34 победы, 6 ничьих и 3 поражения.
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