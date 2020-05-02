В Польше планируют возобновить соревнования 27 мая

В Польше планируют возобновить футбольные соревнования 27 мая. Об этом сообщил президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек.

Клубы могут вернуться к тренировкам уже в ближайший понедельник, 4 мая. 27-28 числа пройдут два матча Кубка, а на следующий день планируется продолжить и польскую Экстракласу.

10 оставшихся туров будут сыграны 19 июля.