В Польше планируют возобновить соревнования 27 мая
Само собой, все матчи пройдут за закрытыми дверьми
В Польше планируют возобновить футбольные соревнования 27 мая. Об этом сообщил президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек.
Клубы могут вернуться к тренировкам уже в ближайший понедельник, 4 мая. 27-28 числа пройдут два матча Кубка, а на следующий день планируется продолжить и польскую Экстракласу.
10 оставшихся туров будут сыграны 19 июля.
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