  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Халк: Сегодня можно говорить, что в Китае люди вернулись к вполне нормальной жизни

Общие новости
(1 голосов)

Бразилец поведал об обстановке в Китае

Халк: Сегодня можно говорить, что в Китае люди вернулись к вполне нормальной жизни
Новина українською

Бразильский форвард "Шанхай СИПГ" Халк рассказал о ситуации в Китае.

"Сегодня можно говорить, что все вернулись к вполне нормальной жизни. Но мы все равно должны выполнять все меры предосторожности. Если на улице скопление людей, нужно надевать маску. Я всегда стараюсь делать так, чтобы на руки был нанесен санитайзер.

Но сейчас все гораздо спокойнее по сравнению с тем, что было в феврале. Все работает в нормальном режиме, например, рестораны. Мы видим, какую важную работу проделало правительство Китая. Оно сумело установить контроль над ситуацией. И, слава Богу, результат был получен быстро.

Надеюсь, и весь мир сможет выправить сложившуюся ситуацию. Прошу Господа дать всем сил пережить это как можно скорее", – рассказал Халк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Халк Шанхай СИПГ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Globo Esporte
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...