Халк: Сегодня можно говорить, что в Китае люди вернулись к вполне нормальной жизни

Бразильский форвард "Шанхай СИПГ" Халк рассказал о ситуации в Китае.

"Сегодня можно говорить, что все вернулись к вполне нормальной жизни. Но мы все равно должны выполнять все меры предосторожности. Если на улице скопление людей, нужно надевать маску. Я всегда стараюсь делать так, чтобы на руки был нанесен санитайзер.

Но сейчас все гораздо спокойнее по сравнению с тем, что было в феврале. Все работает в нормальном режиме, например, рестораны. Мы видим, какую важную работу проделало правительство Китая. Оно сумело установить контроль над ситуацией. И, слава Богу, результат был получен быстро.

Надеюсь, и весь мир сможет выправить сложившуюся ситуацию. Прошу Господа дать всем сил пережить это как можно скорее", – рассказал Халк.