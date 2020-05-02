Фабио Каннаваро: Для меня лучшим всегда был Марадона, но Роналдо тоже впечатлял
Итальянец рассказал о лучших футболистах, против которых выступал
Экс-защитник национальной сборной Италии Фабио Каннаваро назвал лучшего игрока, против которого играл.
"Для меня лучшим из всех был Марадона, а Роналдо стал единственным, кто приблизился к Диего.
Я играл против Роналдо в 1997, который был на пике. О нем уже все говорили, и он впечатлял", – рассказал Фабио Каннаваро.
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Источник:Marca
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