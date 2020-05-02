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Фабио Каннаваро: Для меня лучшим всегда был Марадона, но Роналдо тоже впечатлял

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Итальянец рассказал о лучших футболистах, против которых выступал

Фабио Каннаваро: Для меня лучшим всегда был Марадона, но Роналдо тоже впечатлял
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Экс-защитник национальной сборной Италии Фабио Каннаваро назвал лучшего игрока, против которого играл.

"Для меня лучшим из всех был Марадона, а Роналдо стал единственным, кто приблизился к Диего.

Я играл против Роналдо в 1997, который был на пике. О нем уже все говорили, и он впечатлял", – рассказал Фабио Каннаваро.

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В статье: Диего Марадона Фабио Каннаваро Роналдо
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Источник:
Marca
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