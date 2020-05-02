Марсело: Кто лучше, Месси или Роналду? Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол. У каждого свои фишки
Бразилец поделился мыслями насчет того, кто же лучший среди гениев...
Фланговый защитник мадриского "Реала" Марсело поделился мыслями насчет того, кто же все-таки лучше: Месси или Роналду.
– Кто лучше, Роналду или Месси?
– Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол. У каждого свои фишки.
Поскольку я тренировался с Криштиану и играл с ним в течение десяти лет, могу сказать, что мотивация, которую Криштиану дает на поле, то, что он делает, как говорит... Просто топ.
Месси же может просто стоять, затем из ниоткуда получить мяч и забить.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:As
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...