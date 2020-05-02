Марсело: Кто лучше, Месси или Роналду? Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол. У каждого свои фишки

Фланговый защитник мадриского "Реала" Марсело поделился мыслями насчет того, кто же все-таки лучше: Месси или Роналду.

– Кто лучше, Роналду или Месси?

– Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол. У каждого свои фишки.

Поскольку я тренировался с Криштиану и играл с ним в течение десяти лет, могу сказать, что мотивация, которую Криштиану дает на поле, то, что он делает, как говорит... Просто топ.

Месси же может просто стоять, затем из ниоткуда получить мяч и забить.