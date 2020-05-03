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ТОП-50 самых дорогих клубов мира. ПСЖ не в тройке, Ювентус даже не в топ-10

Общие новости
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С учетом обновления цен из-за коронавируса. Украинских клубов в ТОПе разумеется нет...

ТОП-50 самых дорогих клубов мира. ПСЖ не в тройке, Ювентус даже не в топ-10
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Немецкий портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира после обновления цен на игроков из-за пандемии коронавируса коронавируса.

1. "Манчестер Сити" (1,02 млрд)

2. "Ливерпуль" (967 млн)

3. "Реал" (888,5 млн)

4. "Барселона" (852,7 млн)

5. "ПСЖ" (843,7 млн)

6. "Бавария" (756,6 млн)

7. "Атлетико" (709 млн)

8. "Тоттенхэм" (699 млн)

9. "Челси" (679,9 млн)

10. "Манчестер Юнайтед" (646,7 млн)

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ТОП-50 самых дорогих клубов мира. ПСЖ не в тройке, Ювентус даже не в топ-10 - изображение 1ТОП-50 самых дорогих клубов мира. ПСЖ не в тройке, Ювентус даже не в топ-10 - изображение 2
ТОП-50 самых дорогих клубов мира. ПСЖ не в тройке, Ювентус даже не в топ-10 - изображение 3
ТОП-50 самых дорогих клубов мира. ПСЖ не в тройке, Ювентус даже не в топ-10 - изображение 4ТОП-50 самых дорогих клубов мира. ПСЖ не в тройке, Ювентус даже не в топ-10 - изображение 5
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В статье: Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Барселона Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Тоттенхэм (Англия) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж transfermarkt
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Источник:
Transfermarkt
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