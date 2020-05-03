ТОП-50 самых дорогих клубов мира. ПСЖ не в тройке, Ювентус даже не в топ-10
С учетом обновления цен из-за коронавируса. Украинских клубов в ТОПе разумеется нет...
Немецкий портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира после обновления цен на игроков из-за пандемии коронавируса коронавируса.
1. "Манчестер Сити" (1,02 млрд)
2. "Ливерпуль" (967 млн)
3. "Реал" (888,5 млн)
4. "Барселона" (852,7 млн)
5. "ПСЖ" (843,7 млн)
6. "Бавария" (756,6 млн)
7. "Атлетико" (709 млн)
8. "Тоттенхэм" (699 млн)
9. "Челси" (679,9 млн)
10. "Манчестер Юнайтед" (646,7 млн)
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Источник:Transfermarkt
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