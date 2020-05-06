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Официально стало известно, когда возобновится сезон в Хорватии и во всех ли дивизионах

Общие новости
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В конце этого месяца

Официально стало известно, когда возобновится сезон в Хорватии и во всех ли дивизионах
Новина українською

Исполнительный совет Хорватской футбольной ассоциации решил, что матчи полуфинала Кубка страны возобновят сезон в стране 30 мая.

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После вчерашней встречи секретаря Центрального государственного управления спорта Томислава Дружака с представителями хорватского института здравоохранения были предложены даты возвращения. Чиновники решили, что первые поединки фанаты увидят в конце мая – начале июня.

Также сообщается, что сезон возобновится только для высшего дивизиона Хорватии – соревнования в низших лигах продолжены не будут.

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В статье: чемпионат Хорватии коронавирус
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Источник:
HNS-CFF

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