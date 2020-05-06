Официально стало известно, когда возобновится сезон в Хорватии и во всех ли дивизионах

Исполнительный совет Хорватской футбольной ассоциации решил, что матчи полуфинала Кубка страны возобновят сезон в стране 30 мая.

После вчерашней встречи секретаря Центрального государственного управления спорта Томислава Дружака с представителями хорватского института здравоохранения были предложены даты возвращения. Чиновники решили, что первые поединки фанаты увидят в конце мая – начале июня.

Stigle su odlične vijesti za sve nogometaše, trenere i ljubitelje nogometa - potvrdi li Stožer civilne zaštite predložene datume za popuštanje mjera u sportu, utakmicama polufinala HNK 30. svibnja mogao bi početi nastavak nogometne sezone u ????????! ⚽❤



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Также сообщается, что сезон возобновится только для высшего дивизиона Хорватии – соревнования в низших лигах продолжены не будут.