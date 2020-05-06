На поле было проще: Джордж Веа оказался плохим президентом

На импровизированном футбольном поле на окраине Монровии идет футбольный матч. Команда в голубых футболках явно мастеровитее и легко контролирует мяч; соперники пробуют обороняться, но настолько наигранно, что стоящий у кромки поля корреспондент BBC не выдерживает: "А им запретили нападать на него? Было какое-то указание?"

Когда заканчивается тайм, он задает тот же вопрос Джорджу Веа лично. Тот быстро отвечает, мол, нет-нет, ничего такого, просто у меня крутой дриблинг.

Но уже спустя пару минут другой сорокалетний мужчина в голубой форме заговорщицки подмигивает журналисту: "Вообще-то здесь есть негласное правило не прессинговать президента слишком жестко. Мы выиграли абсолютно все матчи, а он лучший бомбардир. Ну, вы понимаете…"

Мужчину зовут Кристофер Вре. Фанаты "Арсенала" со стажем должны его помнить - в конце 90-х он наиграл около 30 матчей за "Канониров". И еще он двоюродный брат Веа.

***

Сам Джордж в тот день должен был ехать с визитом на Мадагаскар, но в последний момент поменял планы. Это абсолютно в его стиле. Обладатель Золотого мяча обожает быстрые решения. Даже религию он менял трижды: из христианства переходил в ислам и обратно.

Эта непредсказуемость вкупе с выдающимися физическими данными и непрошибаемым эгоизмом делали Веа самым опасным форвардом своего времени. Его лучшие голы - сплошь авантюры, на которые мог пойти только безумно уверенный в себе парень.

Поначалу казалось, что и с политикой будет так же. На выборах 2017-го Джордж считался аутсайдером, но по ходу кампании уничтожил популистскими заявлениями кандидата от правящей партии Джозефа Бокая, набрав во втором туре свыше 60% голосов.

К слову, это были уже вторые выборы для экс-футболиста - в 2005-м он пытался стать президентом, но тогда без шансов уступил сотруднице Всемирного банка Элен Джонсон-Серлиф. Она активно поддерживала Бокая на выборах в 2017-м, но в этот раз Веа ее переиграл. В 2005-м ему закидали отсутствие образования и опыта, однако с тех пор он закончил университет и активно участвовал в политической жизни.

Для обладателя Золотого мяча в этом не было ничего нового - еще футболистом он неоднократно высказывался против режима Чарльза Тейлора, доведшего Либерию до почти двадцатилетней гражданской войны. Веа со своего кармана оплачивал все выезды местной сборной, помогал беженцам, добивался прекращения огня, был послом доброй воли ООН и получил приз Артура Эша "за человечность и благотворительность".

"У меня нет опыта, но есть добрые намерения. Хочу, чтобы у людей в Либерии было электричество и образование", - простота экс-футболиста подкупила народные массы, и они дали ему шанс. И теперь очень многие в этом раскаиваются.

***

"Честно говоря, это первый раз за всю мою жизнь, когда я не могу купить детям подарки на Рождество. У меня нет денег даже на пару новых тапочек", - сокрушается BBC мать пятерых детей. Она работает в суде, но там уже давным-давно не выдают зарплату. Точнее, формально она зачисляется, но снять ее нельзя - денег нигде нет.

МВФ не разрешает бесконтрольные эмиссии, опасаясь повторения истории с Зимбабве; миротворцы ООН стране больше не помогают, хотя ранее начисляли 150-330 долларов на человека; рост экономики после Эболы замедлился до 0,4% в год. В итоге и случился коллапс.

С раннего утра до позднего вечера возле банков очереди - люди надеются снять хотя бы крохи, чтобы прокормить семьи. Если кому-то на руки выдают пятую часть зарплаты - это большое везение.

Протест против политики Веа в июне 2019-го

В большинстве случаев деньги зачисляются на мобильные счета, так что разговаривать либерийцы могут хоть до следующих выборов. Только вот до них еще нужно дожить, а пока над страной витает призрак разрухи. Магазины закрываются тут и там. На некоторых еще бойко висят таблички "Переучет", но полки давно пусты, а двери заперты.

Перед Рождеством Веа одобрил опустошение счетов стран-доноров в Центральном банке страны, нарвавшись на яростную критику от G7. Президент бьет себя в грудь, что деньги взяты в кредит и их вернут, по привычке обвиняя во всех грехах предшественников, но те непреклонны.

Это раньше Джордж ассоциировался с эффектными голами. Теперь Веа - это 30% инфляции в год, тотальная безработица и коррупция на каждом шагу. Сам президент почти год отказывался декларировать имущество, несмотря на требования законодательства. Тем же грешат и его соратники, в том числе и в правоохранительных структурах.

Масштабы разворовывания бюджета поражают. 100 млн долларов умудрились украсть прямо из Госбанка при эмиссии. Впоследствии полиция арестовала главу банка Чарльза Серлифа, сына бывшего президента, но суд его оправдал. Деньги, между тем, вскоре были обнаружены на зарубежных счетах, и лишь часть их удалось вернуть.

***

"После года твоего правления, наши люди - твои люди - голодны. У них не хватает на хлеб с маслом. А плохо управляемая экономика - не лучшее подспорье для мира. Когда люди голодны, они становятся злыми. Либерия зла, потому ей нечего есть", - взывает по радио к президенту один из лидеров местной методистской церкви Корту Браун.

Он не преувеличивает - вспыхнуть страна может в любой момент. Для Либерии это не ново - в 1986-2003 годах здесь погибла десятая часть населения, около 250 тысяч человек. В те годы Веа, его голы и благотворительность были лучиком света для страны. Противоборствующие группировки прекращали пальбу в дни его матчей. Но все поменялось.

В июне 2019-го по Монровии шествовали десятки тысяч людей. Все прошло мирно - они еще верят, что президент готов их услышать. Они ждут. Но их терпение на исходе.

Пока средний доход упал до 1,25 доллара на человека, Веа неделю чествовал за госсчет Арсена Венгера. Француз даже получил высшую государственную награду Либерии - Орден Африканского Искупления. Надо полагать, за согласие посмотреть еще никому неизвестного Джорджа в "Монако" в 1988 году. Параллельно Веа начал реконструкцию родного массива трущоб Гибралтар. Был пущен слух, мол, он это делает за свой счет, но на деле на проект взяли миллион из бюджета.

А вот застраивать пустырь, вероятно, Веа будет уже самостоятельно - за время президентства он вложился в две большие строительные компании, которые после этого развернули бурную деятельность в столице.

***

Веа обещал инвестиции, но за два года получилось построить только один металлургический завод. Он требовал справедливости, но по факту ездит с кортежем из восьми элитных авто. Он настаивал на реформах, однако добился лишь бесплатного высшего образования для всех, поставив и без того убыточные университеты на грань выживания.

Ну и еще Джордж играет в футбол с манекенами, а с недавних пор и поет - с высокой целью привлечь внимание к борьбе с коронавирусом. Чума XXI века добралась до Либерии и даже убила там полтора десятка человек. Примерно столько же умирает в Монровии каждый день от дешевого китайского алкоголя.

С этой проблемой Веа, однако, бороться не спешит. Отправив нацию на карантин, он запретил частным СМИ делать более трех запросов в органы власти, за что был раскритикован группой неправительственных организаций. Пошли разговоры про диктатуру, но Джордж не удостаивает их вниманием.

"Я играл на разных стадионах, и меня освистывало 100, 200 тысяч человек. Тем не менее, они не помешали мне выиграть Золотой мяч. Зачем подводить итоги прошлого года? Давайте посмотрим, что бог даст нам в этом", - улыбается президент.

Один из величайших эгоистов в истории футбола, он таким же остался и в кресле президента, и даже не понял, что это плохо. Жаль, но, видимо, такая судьба у Либерии. Еще в середине XIX века американцы привезли сюда тысячи рабов-вольноотпущенников, чтобы они поселились на исторической родине, и первое, что те сделали - завели себе рабов из местных.

Так оно с тех пор и продолжается.