Без плевков, разговоров и празднований голов. Завтра стартует чемпионат Южной Кореи

Южная Корея одной из первых почувствовала на себе удар новой болезни, но благодаря программе массового тестирования и тщательного отслеживания, распространение вируса удалось остановить. С начала мая в среднем фиксируется не больше десяти новых случаев заболевания COVID-19, продолжает падать и общее количество заболевших. На седьмое мая оно составляет чуть больше тысячи. Можно вспомнить и о футболе.

Новый сезон К-лиги должен был стартовать 29 февраля, но запуск чемпионата был перенесен на более поздний срок. Успешная борьба с вирусом позволяет вернуться первенству восьмого мая. До запуска Бундеслиги на следующей неделе, корейская К-лига 1 будет самым статусным действующим футбольным чемпионатом.

Никогда за свою 37-летнюю историю южнокорейская лига не была в центре внимания футбольного мира. Зимой сообщалось о проблемах К-лиги с поиском телетранслятора, но “черный лебедь” в виде коронавируса изменил ситуацию. К-лига продала свой чемпионат уже в десять стран от Китая до Хорватии и продолжает вести переговоры с другими заинтересованными сторонами. Также для международной аудитории матчи лиги будут показываться на youtube с графикой и комментарием на английском.

Там где популярность, там и ответственность. К-лига, а затем и Бундеслига должны показать, что проведение футбольного чемпионата в эпоху пандемии возможно.

Разумеется, игроки K-лиги, клубный персонал и арбитры будут регулярно тестироваться на Covid-19. Если у какого-то игрока будут проявляться симптомы болезни, он будет изолирован от команды. Если у игрока в день матча будет положительный тест на вирус, игра будет отменяться, а его команда и предыдущий соперник будут закрыты на двухнедельный карантин.

Выходя на поле, игроки будут соблюдать между собой дистанцию. Никаких рукопожатий. Во время матча каждый футболист будет пить воду из бутылочки, подписанной его именем. Тренерам придется выкрикивать указания через маску. Все общение с прессой после игры будет происходить на поле, при соблюдении дистанции в два метра.

Это не самое сложное. Лига также рекомендует футболистам как можно реже плеваться и прочищать нос, по возможности не праздновать бурно голы, и не… разговаривать между собой. Капитан клуба “Инчхон Юнайтед” Ким До Юк сказал, что последнее невозможно. Лига надеется найти компромисс. Главное – провести чемпионат.

Коронавирус повлиял не только на гигиенические нормы, но и на календарь турнира. Чемпионат будет разыгран в сокращенном формате. 12 команд проведут не 38 туров, как предполагалось ранее, а 27. Команды проведут два круга, затем разделятся на шестерки и проведут еще один круг.

Две первые команды по итогам сезона попадут в групповой раунд Лиги чемпионов, третья играет плей-офф. Вылетает последняя команда чемпионата, а также клуб “Санджу Санму”, за который играют военнослужащие.

Традиционно фаворитом считается клуб “Чонбук Хэнде Моторс”, выигравший пять из шести последних чемпионств. Его возглавляет знакомый украинскому футболу персонаж – бывший тренер “Карпат” Жозе Мораиш, в своем время работавший ассистентом Жозе Моуриньо.

Именно “Чонбук Хэнде Моторс” откроет новый сезон матчем с “Сувон Самсунг Блювингз”, который стал обладателем Кубка. Игра состоится завтра, в 13:00 по киевскому времени.

“У нас есть есть уверенность в том, что мы возвращаемся к норме. Все идет своим чередом, открываются магазины, жизнь возвращается в привычные русло. Это хорошо, – говорит Мораиш. – В первых турах нужно отобрать как можно больше очков, потому что из-за сокращения чемпионата отыгрываться будет сложно”.

Мораиш находится под давлением. У “Чонбук Хэнде Моторс” сильнейший состав в лиге, но в прошлом чемпионате ему удалось выиграть золото у “Ульсан Хэнде” только за счет лучшей разницы мячей. Как будет в этот раз? Посмотрим. Футбол постепенно возвращается.