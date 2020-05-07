"Чувствую себя здоровым, как бык". Рональд Куман рассказал о своем здоровье после операции

В конце прошлой неделе Рональд Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Ему была нужна операция. Сейчас он рассказал о своем здоровье, заявив, что чувствует себя прекрасно.

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"Я очень паниковал в последние дни, но сейчас я здоров, как бык. Моя семья помогла мне. К счастью, врачи больницы помогли мне быстро и феноменально. Я им очень благодарен", - заявил Куман при помощи социальных сетей.

Vaya susto me llevé el fin de semana pasado.

Yo, pero sobre todo mi familia y mis amigos.

Afortunadamente los médicos del hospital AMC me ayudaron rápidamente y de forma fenomenal. Les estoy muy agradecidos. pic.twitter.com/XqhZ9UTX8A — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) May 7, 2020

Напомним, что сейчас Рональд занимает пост главного тренера сборной Нидерландов.