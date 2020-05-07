  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Чувствую себя здоровым, как бык". Рональд Куман рассказал о своем здоровье после операции

Общие новости
(1 голосов)

Голландская легенда в норме

"Чувствую себя здоровым, как бык". Рональд Куман рассказал о своем здоровье после операции
UA-Футбол
Новина українською

В конце прошлой неделе Рональд Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Ему была нужна операция. Сейчас он рассказал о своем здоровье, заявив, что чувствует себя прекрасно.

Читайте такжеРональд Куман попал в больницу из-за проблем с сердцем

"Я очень паниковал в последние дни, но сейчас я здоров, как бык. Моя семья помогла мне. К счастью, врачи больницы помогли мне быстро и феноменально. Я им очень благодарен", - заявил Куман при помощи социальных сетей.

Напомним, что сейчас Рональд занимает пост главного тренера сборной Нидерландов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нидерланды Рональд Куман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...