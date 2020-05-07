Золотой мяч 2020: Что будет с Футбольным Оскаром в этом году?

Битва за самую престижную футбольную индивидуальную награду обострится в этом году. При этом гонка за "Ballon d'Or 2020" обещает стать самой странной. Поскольку Covid-19 продолжает наносить ущерб спортивному календарю, количество футбольных матчей, которые успеют сыграть в этом году, остается неизвестным, несомненно, их будет меньше, чем ожидалось в январе.

Перенесли чемпионат Европы и Копа Америка, а также Олимпиаду, которая могла бы помочь завевать награду Килиану Мбаппе и Серхио Рамосу, соответственно, со сборными Франции и Испании. Лиги чемпионов и Лига Европы, тем временем, приостановлены и неизвестно когда возобновятся. Ограниченное количество матчей может принести самые неожиданные результаты в конкуренции за "Золотой мяч", считают в Goal.com.

Конечно, поскольку миллионы по всему миру людей по-прежнему страдают от коронавируса, дебаты о потенциальных победителях отдельных спортивных наград отошли на второй план. Учитывая глобальную ситуацию и отсутствие игры в футбол, даже нет уверенности в том, что Ballon d'Or или любой подобный приз даже будет присужден в 2020 году. Тем не менее, когда мир в конечном итоге вернется к нормальному состоянию, ожидайте, что социальные сети снова будут наводнены сторонниками, утверждающими, что их любимый игрок заслуживает признания, принижая достижения других, которые могут бросить им вызов.

"Как насчет выбора кандидатов на "Золотой мяч" в следующем году через Facebook? - спросил как-то в 2016-м капитана "Баварии" Филиппа Лам Goal.com. - Это был бы современный способ опроса. Но результат, вероятно, будет таким же!". Такой вопрос возник в тот период, когда победа за "Ballon d'Or" стала чем-то вроде "закрытой лавочки", предназначенной только для двух игроков, которые будут считаться одними из величайших, кто когда-либо играл в эту игру.

С 2008 года Лионель Месси и Криштиану Роналду выиграли 11 из 12 матчей "Ballons d'Or" между ними только Лука Модрич в 2018 году смог преодолеть их дуополию. Несмотря на все трудности, которые обычно предшествуют вручению награды, на протяжении более десяти лет выбор победителя почти всегда включал выбор между аргентинским художником и португальским могуществом.

"За этот период мы узнали двух лучших игроков 21-го века", - заявил как-то главный редактор France Football Паскаль Ферре, курирующий процесс голосования за лучшего игрока Европы. "Как и все великие чемпионы, они не принимают второе место".

Соперничество Роналду и Месси в сочетании с развитием социальных сетей и расширением возможностей спонсорства лучших игроков мира означает, что футбол вступает в эру, в которой правит каждый голос. Прошли те времена, когда победа на чемпионате мира рассматривалась молодыми игроками как вершина их потенциальной карьеры. Теперь конечной целью является вызов на сцену во все более гламурном шоу в Париже, чтобы собрать принципиально другой, индивидуальный трофей.

"Очевидно, я мечтаю выиграть "Золотой мяч", учитывая тех, кто выиграл его ранее, таких как Лео Месси, Криштиану Роналду, Модрич и Роналдиньо", - сказал Джейдон Санчо в 2019 году, когда ему было всего 19 лет. "Все эти великие люди победили, поэтому я чувствую, что это должно стать большим вдохновением для всех в мире, кто играет в футбол".

Бывший игрок "Пари Сен-Жермен", а теперь нападающий "Лилля" Джонатан Иконе, когда он давал интервью Goal в 2017 году, говорил в аналогичных тонах: "У меня есть мечта, которая не изменилась и до сих пор не сдвинется с места: выиграть Ballon d'Or".

В то время как некоторые могут подвергнуть сомнению достоинства отдельных наград в том, что в конечном итоге является командной игрой, нет никаких сомнений в том, что дискурс вокруг этой почетной награды изменился. Игроки теперь открыто меняют клубы, чтобы увеличить свои шансы на получение индивидуальных наград, в то время как ряд контрактов с футболистами теперь содержит пункты, которые дают привилегии, если они получат подобную награду.

Есть информация, что и Энтони Марсиаль, и Бруно Фернандес включили такие соглашения в свои контракты при подписании контракта с "Манчестер Юнайтед". Если португалец выиграет высшую личную награду в футболе во время своего пребывания на "Олд Траффорд", то прошлый клуб "Спортинг" получит 5 миллионов евро бонусов То же самое будет, если Фернандеса когда-либо назовут "Player of the Year" в АПЛ.

Однако, есть один игрок, который сделал ставку на свой собственный сольный успех, даже поменял клуб ради своей цели. Конечно, речь о Неймаре. Мировой рекордый трансфер форварда из "Барселоны" в "Париж Сен-Жермен" в 2017 году был назван бразильской звездой "позволяющим выйти из тени Месси". У него, очевидно, есть свои собственные пункты относительно "Ballon d'Or", включенные в его контракт, наверняка, он получит финансовую выгоду. ПСЖ должен будет ему 3 млн евро, если Неймар когда-нибудь получит приз во время своего пребывания во французской столице.

"Наличие победителя Ballon d'Or в вашей команде повышает ценность клуба и самого бренда", - сказал высокопоставленный спортивный юрист Карло Бруса в интервью Le Parisien. "Можно ожидать, что 45 000 фанатов посетят стадион в течение вечера, чтобы отпраздновать возможное достижения Неймара. Для клуба было бы честью оплатить такую награду".

Конечно, погоня Неймара за "Золотым мячом" в городе, где традиционно проходит церемония, все пошло не так. Несмотря на то, что за первые два года в ПСЖ он собрал пять домашних трофеев, травмы помешали его амбициям, а в его отсутствие команда вылетела из Лиги чемпионов перед четвертьфиналом в обоих сезонах.

В 2019 году футболист отказался комментировать то, что он даже не попал в список из 30 человек на приз, а France Football была вынуждена опубликовать список из восьми пунктов, почему Неймар вне списка. Если повезет, он, вероятно, будет одним из претендентов на награду в 2020 году, если Covid-19 позволит. Теперь шансы Неймара так же хороши, как и у любого претендента на корону, который быстрее привыкнет к новым условиям.

Неймар вряд ли станет последним игроком, для которого погоня за Ballon d'Or становится определяющей в их карьере. Представьте, что через 10 лет кто-нибудь из Мбаппе, Санчо или Холанда не получит приз, будучи победителем во всех возможных турнирах. Те, о которых говорилось выше, и другие тинейджеры, которые попадут в центр внимания в ближайшие несколько лет, сделают это, когда в футболе никогда больше не будет такой борьбы, как Роналду с Месси. Беспрецедентное соперничество. Пока что Неймар пытается следовать по стопам двух гениев.

Такие игроки как Месси, Роналду, Неймар и другие помогли построить мир, в котором у футболиста есть свои собственные награды Академии. Блестящая церемония Ballon d'Or, с не менее почетными призами за лучшую игрока женщину и молодого футболиста, которые вручаются в тот же вечер. "Футбольный Оскар" даже поставляется в комплекте с собственным голливудским блеском церемонии награждения, что служит для повышения шумихи вокруг самого крупного приза, так и для определения вероятного победителя.

И УЕФА, и ФИФА раздают свои ежегодные призы, причем последние надеются, что их награды в конечном итоге превзойдут Ballon d'Or по популярности, и этот рынок станет только более интересным, более увлекательным.

"Быть ​​в ряду победителей Ballon d'Or многое значит, - сказал редактор France Football Паскаль Ферре. - Меня не удивляет, что даже у самых молодых игроков это является одной из главных целей. Потому что, если у вас есть "Золотой мяч", у вас обычно есть все крупные, престижные контракты, которые идут вместе с ним.

"Это как в кино. Актер, который выигрывает Оскар, становится намного более популярным и затребованным. А игрок, выигравший Ballon d'Or, увеличивает свою рыночную стоимость".

И в этом суть будущего футбола. Игроки и их клубы понимают важность поклонников и, как следствие, спонсоров. Нравится вам это или нет, но "Золотой мяч" становится трофеем, без которого ни один футболист не может обойтись.

По материалам Goal.com