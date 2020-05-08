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Словно и не играли? Сезон в Гибралтаре – аннулирован

Общие новости
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Признали недействительным

Словно и не играли? Сезон в Гибралтаре – аннулирован
Новина українською

Сезон Национальной лиги в Гибралтаре признали недействительным, как сообщает официальный сайт ассоциации футбола страны. Решение было принято в результате обсуждений Совета директоров ФА Гибралтара, Совета по управлению стратегией и Ассоциацией футбольной лиги.

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Вердикт чиновников заключается в аннулировании результатов кампании. Таким образом, золотые медали чемпионата в этом сезоне никому не достанутся. Три клуба первенства, которые должны были представлять Гибралтар в соревнованиях под эгидой УЕФА, пришлют свое согласие с решением в офис организации.

Футбольный клуб "Европа" лидировал в турнирной таблице, опережая "Сент-Джозеф" на 5 зачетных пунктов. Гибралтар – заморская территория Великобритании. Население – около 33 тысяч человек.

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В статье: коронавирус Досрочное завершение Чемпионат Гибралтара
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Источник:
Gibraltar FA

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