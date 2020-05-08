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Корея стартовала. Команда экс-тренера Карпат победила благодаря голу 41-летней легенды

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Действующий чемпион подтвердил свой статус

Корея стартовала. Команда экс-тренера Карпат победила благодаря голу 41-летней легенды
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Южная Корея первой из мощных футбольных держав Азии начала национальный чемпионат, старт которого из-за пандемии коронавируса был отсрочен более чем на месяц. В матче-открытии действующий чемпион "Чонбук Хьонде Моторс" одолел "Сувон Самсунг Блюингз", который в прошлом сезоне выиграл национальный кубок.

Хозяева владели существенным преимуществом по ходу игры, однако долгое время не могли нанести результативный удар. Переломным в матче стал момент на 75-й минуте, когда австралийский легионер "Сувона" Терри Антонис заработал прямую красную карточку. "Чонбук", который возглавляет бывший тренер "Карпат" Жозе Мораиш, увеличил давление и наконец забил победный гол.

Его автором стал легендарный для Южной Кореи футболист Ли Дон Гук. 41-летний форвард, который поиграл в "Вердере" и "Мидлсбро" и имеет в своем активе 105 матчей за национальную сборную (33 гола), выиграл позицию при подаче углового и точно пробил головой.

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В статье: Сувон Самсунг Блюуингз "Чонбук Хёндэ Моторс" (Чонджу) Жозе Мораиш
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