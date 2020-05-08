IFAB: Чемпионаты могут отказаться от ВАР во время доигрывания сезона

IFAB объявил о временном изменении футбольных правил в условиях коронавирусного кризиса.

Было дано разрешение временно отказаться от системы видеоповторов в чемпионатах, где они сейчас используются. Каждая лига сама будет принимать подобное решение.

Отметим, что также сегодня было дано разрешение на проведения пяти замен.