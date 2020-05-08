IFAB: Чемпионаты могут отказаться от ВАР во время доигрывания сезона
Решения за федерациями
IFAB объявил о временном изменении футбольных правил в условиях коронавирусного кризиса.
Было дано разрешение временно отказаться от системы видеоповторов в чемпионатах, где они сейчас используются. Каждая лига сама будет принимать подобное решение.
Отметим, что также сегодня было дано разрешение на проведения пяти замен.
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Комментарии (2)
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cavo47
08.05.2020 в 20:07
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MES QUE UN CLUB
08.05.2020 в 19:44
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