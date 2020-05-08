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IFAB: Чемпионаты могут отказаться от ВАР во время доигрывания сезона

Общие новости
(1 голосов)

Решения за федерациями

IFAB: Чемпионаты могут отказаться от ВАР во время доигрывания сезона
UA-Футбол
Новина українською

IFAB объявил о временном изменении футбольных правил в условиях коронавирусного кризиса.

Было дано разрешение временно отказаться от системы видеоповторов в чемпионатах, где они сейчас используются. Каждая лига сама будет принимать подобное решение.

Читайте такжеVAR - добро или зло? Как работает система видеоповторов в футболе. ВИДЕО

Отметим, что также сегодня было дано разрешение на проведения пяти замен.

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В статье: IFAB ВАР коронавирус
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Комментарии (2)
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cavo47
08.05.2020 в 20:07
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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avatar
MES QUE UN CLUB
08.05.2020 в 19:44
Не понял. А отменять то зачем? Это как-то влияет на здоровье футболистов, арбитров, или чьё то чемпионство?
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