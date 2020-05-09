Ван дер Сар: Не стоит ждать от Аякса 50-процентных скидок на трансферы

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар заявил, что зарубежные гранды могут и не мечтать о 50-процентной скидке на звезд его клуба.

Из-за пандемии коронавируса этот сезон Эредивизии не будет доигран, что лишь усиливает кризис, с которым столкнулся "Аякс", однако Ван дер Сар не собирается устраивать распродажу звезд.