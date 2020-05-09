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Вукоевич задержан полицией за угрозы убить жену, ее сестру и мать

Общие новости
(1 голосов)

Реальное заключение теперь грозит бывшему футболисту

Вукоевич задержан полицией за угрозы убить жену, ее сестру и мать
Новина українською

Экс-хавбек сборной Хорватии и "Динамо" Киев Огнен Вукоевич задержан полицией Загреба, сообщает Jutarnji list.

Правоохранительные органы подтвердили, что в отношении бывшего футболиста ведется уголовное расследование. Согласно отчету, Вукоевич был доставлен в участок полиции в четверг.

- Пока уголовное расследование не будет завершено, мы не можем спекулировать, являются ли его действия уголовным преступлением, - заявила загребская полиция.

Согласно отчету, Вукоевич пришел домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать. В полицию сообщил член семьи, который обвинил Вукоевича в словесном насилии и серьезных угрозах.

Полиция также обыскала его дом, чтобы определить, есть ли у него огнестрельное оружие. Если полиция подтвердит правонарушение, Вукоевич может предстать перед судом.

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В статье: Огнен Вукоевич
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
09.05.2020 в 14:06
Что сказать, просто крут
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.05.2020 в 13:54
Був про Вуко кращої думки. Якщо, звичайно, це правда...
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