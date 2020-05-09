Роналдо составил ТОП-5 игроков, которые были достойны получить Золотой мяч

Экс-форвард национальной сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые были достойны победить в номинации на "Золотой мяч".

"Я бы сказал, что есть четыре игрока, которые не выиграли "Золотой мяч", но должны были: Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Рауль.

Также я бы добавил в список Роберто Карлоса, который дважды был вторым после меня", – поделился Роналдо.