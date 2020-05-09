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Роналдо составил ТОП-5 игроков, которые были достойны получить Золотой мяч

Общие новости
(1 голосов)

Бразильский нападающий указал игроков, которые были достойны этой награды

Роналдо составил ТОП-5 игроков, которые были достойны получить Золотой мяч
Новина українською

Экс-форвард национальной сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые были достойны победить в номинации на "Золотой мяч".

"Я бы сказал, что есть четыре игрока, которые не выиграли "Золотой мяч", но должны были: Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Рауль.

Также я бы добавил в список Роберто Карлоса, который дважды был вторым после меня", – поделился Роналдо.

Сам бразилец 2 раза получал "Золотой мяч" ( в 1997-м и 2002-м).

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В статье: Франческо Тотти Алессандро Дель Пьеро Рауль Роберто Карлос Роналдо Паоло Мальдини
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Источник:
Football Italia
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Комментарии (2)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
09.05.2020 в 20:27
Ін'єсту не назвав тільки тому,що він за Барсу грав? Не красиво!
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ramon4ik (Киев)
09.05.2020 в 20:41
Я так понимаю , он назвал только тех , с кем играл в одно время
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