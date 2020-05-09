Роналдо составил ТОП-5 игроков, которые были достойны получить Золотой мяч
Бразильский нападающий указал игроков, которые были достойны этой награды
Экс-форвард национальной сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые были достойны победить в номинации на "Золотой мяч".
"Я бы сказал, что есть четыре игрока, которые не выиграли "Золотой мяч", но должны были: Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Рауль.
Также я бы добавил в список Роберто Карлоса, который дважды был вторым после меня", – поделился Роналдо.
Сам бразилец 2 раза получал "Золотой мяч" ( в 1997-м и 2002-м).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football Italia
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Michael-K (Івано-Франківськ)
09.05.2020 в 20:27
Ответить
0
0
ramon4ik (Киев)
09.05.2020 в 20:41
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...