Огнен Вукоевич: Могу подтвердить, из-за разногласий с женой у меня был допрос в прокуратуре

Бывший полузащитник, а сейчас тренер-селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич прокомментировал свое задержание полицией Загреба.

"Могу подтвердить, что из-за разногласий с женой у меня был допрос в прокуратуре. Меня освободили с обязательством, что, пока эти разногласия не будут полностью разрешены, мы не должны жить вместе.

Верю, что мы скоро разрешим эту ситуацию в кругу семьи. До тех пор прошу понять необходимость держать наши семейные дела между нами", – рассказал Огнен Вукоевич.