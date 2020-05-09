Огнен Вукоевич: Могу подтвердить, из-за разногласий с женой у меня был допрос в прокуратуре
Селекционер киевлян рассказал об инциденте с женой
Бывший полузащитник, а сейчас тренер-селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич прокомментировал свое задержание полицией Загреба.
"Могу подтвердить, что из-за разногласий с женой у меня был допрос в прокуратуре. Меня освободили с обязательством, что, пока эти разногласия не будут полностью разрешены, мы не должны жить вместе.
Верю, что мы скоро разрешим эту ситуацию в кругу семьи. До тех пор прошу понять необходимость держать наши семейные дела между нами", – рассказал Огнен Вукоевич.
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Источник:Jutarnji List
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2020 в 22:13
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