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Огнен Вукоевич: Могу подтвердить, из-за разногласий с женой у меня был допрос в прокуратуре

Общие новости
(1 голосов)

Селекционер киевлян рассказал об инциденте с женой

Огнен Вукоевич: Могу подтвердить, из-за разногласий с женой у меня был допрос в прокуратуре
Новина українською

Бывший полузащитник, а сейчас тренер-селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич прокомментировал свое задержание полицией Загреба.

"Могу подтвердить, что из-за разногласий с женой у меня был допрос в прокуратуре. Меня освободили с обязательством, что, пока эти разногласия не будут полностью разрешены, мы не должны жить вместе.

Верю, что мы скоро разрешим эту ситуацию в кругу семьи. До тех пор прошу понять необходимость держать наши семейные дела между нами", – рассказал Огнен Вукоевич.

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В статье: Огнен Вукоевич Динамо (Киев)
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Источник:
Jutarnji List
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2020 в 22:13
буратино, слишком много тебя в инфоленте, но ценность информации = 0
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