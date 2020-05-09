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Марадона пожертвовал свою футболку с победного ЧМ-86. Удалось собрать 90 кг еды

Общие новости
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Легенда помог неблагополучному району в Аргентине

Марадона пожертвовал свою футболку с победного ЧМ-86. Удалось собрать 90 кг еды
Новина українською

Бывший форвард национальной сборной Аргентины Диего Марадона пожертвовал свою подписанную футболку с победного ЧМ-1986 на борьбу против коронавируса.

Легендарный нападающий таким образом помог бедному району на родине.

Благодаря такой акции, удалось собрать 90 килограммов еды, а также необходимые для защиты от вируса маски и антисептики.

Футболку разыграют среди людей, которые приняли участие в акции.

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В статье: Диего Марадона Чемпионат Мира коронавирус карантин
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Источник:
EL Correo
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