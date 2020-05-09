Марадона пожертвовал свою футболку с победного ЧМ-86. Удалось собрать 90 кг еды
Легенда помог неблагополучному району в Аргентине
Бывший форвард национальной сборной Аргентины Диего Марадона пожертвовал свою подписанную футболку с победного ЧМ-1986 на борьбу против коронавируса.
Легендарный нападающий таким образом помог бедному району на родине.
Благодаря такой акции, удалось собрать 90 килограммов еды, а также необходимые для защиты от вируса маски и антисептики.
Футболку разыграют среди людей, которые приняли участие в акции.
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Источник:EL Correo
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