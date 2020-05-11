Официально: Чемпионат Дании возобновится 28-го мая

Национальный чемпионат Дании будет возобновлен уже 28-го мая. Об этом информирует официальная пресс-служба турнира.

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Из-за эпидемии коронавируса, турнир был приостановлен 9-го марта. Всего было проведенно 24 тура. Матчи, которые возобновлятся, будут проходить без зрителей.

Endelig! 3F Superliga er tilbage torsdag den 28. maj, hvor AGF tager imod Randers FC i rivalopgøret på Ceres Park



Kamptidspunkter for 25. og 26. spillerunde kan findes herhttps://t.co/IVAd5p1K2x#SLDK #ditholdvoresliga pic.twitter.com/nGMzzq0tdO — 3F Superliga (@Superligaen) May 11, 2020

На момент остановки чемпионата, в таблице лидировал "мидтьюлланн", который опережал "Копенгаген" на 12 пунктов.