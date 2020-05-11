  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Официально: Чемпионат Дании возобновится 28-го мая

Общие новости
(1 голосов)

Чем больше футбола, тем лучше

Официально: Чемпионат Дании возобновится 28-го мая
UA-Футбол
Новина українською

Национальный чемпионат Дании будет возобновлен уже 28-го мая. Об этом информирует официальная пресс-служба турнира.

Читайте такжеСтало известно, когда возобновится чемпионат Турции

Из-за эпидемии коронавируса, турнир был приостановлен 9-го марта. Всего было проведенно 24 тура. Матчи, которые возобновлятся, будут проходить без зрителей.

На момент остановки чемпионата, в таблице лидировал "мидтьюлланн", который опережал "Копенгаген" на 12 пунктов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дания коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...