Официально стало известно, когда возобновится чемпионат Австрии

Правительство Австрии дает зеленый свет на возвращение австрийской Бундеслиги. Ожидается, что первенство возобновится 2 июня, а финал Кубка страны состоится 30 мая.

Пресс-служба "Зальцбурга" подтверждает данную информацию.

????BREAKING NEWS????



The Austrian Government has given the green light for the Austrian Bundesliga to return!



The Bundesliga is expected to resume on June 2nd, with the ÖFB Cup Final taking place on May 30th. It's back!