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Срна вошел в сборную лучших исполнителей штрафных в истории футбола по версии Sport360

Общие новости
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Вместе с ним в этот список вошли Пеле и Марадона

Срна вошел в сборную лучших исполнителей штрафных в истории футбола по версии Sport360
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Портал Sport360 составил символическую сборную из лучших исполнителей штрафных ударов в мире. В эту команду включили только тех игроков, которые уже завершили карьеру.

Стоит отметить, что в этот список попал и экс-игрок донецкого "Шахтера" Дарио Срна.

Символическая сборная: Рожериу Сени, Дарио Срна, Роналд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм, Жунинью Пернамбукану, Зико, Роналдинью, Пеле, Диего Марадона.

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В статье: Дарио Срна Дэвид Бекхэм Роналдиньо Пеле Диего Марадона Роберто Карлос Рональд Куман Шахтер (Донецк) Зико
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