Срна вошел в сборную лучших исполнителей штрафных в истории футбола по версии Sport360

Портал Sport360 составил символическую сборную из лучших исполнителей штрафных ударов в мире. В эту команду включили только тех игроков, которые уже завершили карьеру.

Стоит отметить, что в этот список попал и экс-игрок донецкого "Шахтера" Дарио Срна.

Символическая сборная: Рожериу Сени, Дарио Срна, Роналд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм, Жунинью Пернамбукану, Зико, Роналдинью, Пеле, Диего Марадона.