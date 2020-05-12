Срна вошел в сборную лучших исполнителей штрафных в истории футбола по версии Sport360
Вместе с ним в этот список вошли Пеле и Марадона
Портал Sport360 составил символическую сборную из лучших исполнителей штрафных ударов в мире. В эту команду включили только тех игроков, которые уже завершили карьеру.
Стоит отметить, что в этот список попал и экс-игрок донецкого "Шахтера" Дарио Срна.
Символическая сборная: Рожериу Сени, Дарио Срна, Роналд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм, Жунинью Пернамбукану, Зико, Роналдинью, Пеле, Диего Марадона.
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