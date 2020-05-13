  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Marca: ФИФА отменила церемонию вручения наград The Best-2020

Общие новости
(1 голосов)

По Золотому мячу решения пока нет

Marca: ФИФА отменила церемонию вручения наград The Best-2020
Новина українською

ФИФА не собирается проводить ежегодную церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards в этом году. Решение принято в связи с пандемией коронавируса в мире, как сообщает Marca.

Читайте такжеЗащищая своих... или себя? Футбольная ассоциация Англии направила иск на ФИФА в CAS

На данный момент не перенесен только один турнир, который должен пройти в этом году под эгидой ФИФА – это клубный чемпионат мира, соревнование запланировано на декабрь. Издание France Football еще не приняло решение по поводу Золотого мяча – будет ли определен лауреат в этом году или же нет.

Действующим обладателем награды The Best является нападающий "Барселоны" Лионель Месси. В борьбе за приз он опередил Вирджила Ван Дейка ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА the best коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...