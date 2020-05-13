Marca: ФИФА отменила церемонию вручения наград The Best-2020

ФИФА не собирается проводить ежегодную церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards в этом году. Решение принято в связи с пандемией коронавируса в мире, как сообщает Marca.

На данный момент не перенесен только один турнир, который должен пройти в этом году под эгидой ФИФА – это клубный чемпионат мира, соревнование запланировано на декабрь. Издание France Football еще не приняло решение по поводу Золотого мяча – будет ли определен лауреат в этом году или же нет.

Действующим обладателем награды The Best является нападающий "Барселоны" Лионель Месси. В борьбе за приз он опередил Вирджила Ван Дейка ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус").