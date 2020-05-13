Футбол войны. Тридцать лет поступку Звонимира Бобана, который стал символом хорватской борьбы с режимом

13-е мая 1990-го года, Загреб, стадион "Максимир". Довольно часто эта дата и события именно в этом месте упоминаются как начало войны на Балканах. Это не является правдой, просто футбол тоже нуждается в своих легендах, а в них всегда реалии перемешаны с фантазиями, а иногда и откровенной ложью. И все же на "Максимире" действительно случилась историческое событие с участием выдающегося футболиста. И оно стала одним из символов успешной войны Хорватии за независимость.

Историческая справка

Сербско-хорватские разборки корнями своим достигают времен Османской империи. Тогда хорваты были последним форпостом христианства, сдерживающего экспансию турецкой сверхдержавы. В противовес этому сербы во времена расцвета Австро-Венгерской империи стали господствующей нацией на Балканах, именно им, в основном, были делегированы управленческие должности.

Новый импульс противостояние получило в 19 веке. Илья Гарашанин сформулировал программу внешней политики Сербского княжества в своем манифесте "Начертание". Программа предусматривала освобождение южнославянских народов из-под власти Османской империи и их объединение под эгидой монархической Сербии. Хорватов он провозгласил "сербами католической веры" и "народом без самосознания".

Из другой стороны баррикад выступил хорват Анте Старчевич, который был жестким противником обще-балканского единства. Происхождение названия "серб" он выводил от латинского "servus", то есть раб. Становилось очень жарко. В 1902-м году сербский политик Никола Стоянович обнародовал свою статью "Сербы и хорваты", более известную под названием "Do istrage naše ili vaše" благодаря соответствующей цитате. Дядя вопросы наших и ваших решал просто – Великой Сербии не будет без уничтожения всех хорватов, которые не готовы стать сербами. После этого в Загребе начали бить и резать сербов.

После развала Австро-Венгрии образовалось объединенное королевство сербов, хорватов и словенцев. Впоследствии оно трансформировалось в Югославию. Вроде бы это и было балканское единство, однако господство в руководстве сербов быстро привело к проблемам. Тем более, упомянутое "Начертание" стало едва ли не государственной идеологией.

Реванш наступил во время Второй мировой войны. Немецкая оккупация. Хорватские радикалы пошли на сотрудничество с Рейхом, поэтому получили часть властных полномочий, и началась очередная резня.

Далее был коммунистический диктатор Иосиф Броз "Тито". Он, хорват по происхождению, полагался в основном на сербов в руководстве государства. В 70-е годы хорваты получили немного самостоятельности. Но уже после "Тито" в 1986-м году вышел печально известный меморандум Сербской академии наук и искусств. Его постулаты вновь вынимали из ящиков истории идею сербоцентризма. Считается, что именно этот документ нанес окончательный удар по социалистической Югославии как едином государстве.

Футбольная битва

Итак, ситуация в государстве тогда была крайне напряженной. Все факторы будущей войны уже существовали, и вряд ли её можно было избежать. Ну а футбольное противостояние сербов и хорватов – это, конечно же, матчи главных команд народов, "Црвены Звезды" и загребского "Динамо". Первая была самой титулованной командой страны и имела прекрасный состав, который через год победит в Кубке европейских чемпионов. Однако и у второго было немало интересных исполнителей. В чемпионате "Динамо" катастрофически отстало от "Црвены Звезды" и шло вторым, а сербы уже давно оформили чемпионство. Интересно, что загребцев поединок интересовал как возможность сохранить второе место в борьбе с другим хорватским клубом "Хайдуком" из Сплита.

В Загребе были очень враждебно настроены относительно гостей. Но сербы подготовились радикально: трехтысячный десант сербов был возглавляемый группировкой "Делије", которой руководил Желько "Аркан" Ражнатович, один из крупнейших садистов-преступников Балканской войны, осужден всеми возможными судами, в частности, международным. Как он мог подготовить "Делије"? Догадайтесь сами.

У хозяев же были ультрас "Bad Blue Boys", тоже совсем не похожи на очень-очень хорошего мальчика Джима Хокинса, быстрее – на пиратов.

Спокойно это закончиться не могло. "Мы убьем Туджмана*" и "Загреб – это Сербия!" - неслось из сектора гостей. В ответ звучало "сербов на вербы!".

Массовые драки начались на трибунах, когда "Делије" напали на хорватскую трибуну. "Bad Blue Boys" через поле бросились помочь своим. Драка переместилась на газон. Впоследствии хозяева будут утверждать, что полиция вмешалась в события очень заангажировано, серьезно били только хорватов и снисходительно относились к сербам. Из имеющегося видео такой вывод не сделаешь. Просто полиция была вся привезена из столицы, поэтому ее и воспринимали враждебно. Игроки "Црвены Звезды" все ушли в подтрибунные помещения, это же сделали и футболисты "Динамо", кроме капитана Бобана. Тогда ему был 21 год, он – звезда золотого поколения, которое в 1987-м выиграло молодежный чемпионат мира. Не просто лидер на поле, но уже тогда культовая фигура, впервые капитанскую повязку надел в 19 лет.

Бобан пытался остановить безобразия, в частности, разнять фанатов. Рядом с ним полицейский слишком жестоко дубинкой бил болельщика "Динамо". Звонимир атаковал милиционера ногами. В ответ досталось уже ему и теперь фаны защищали Бобана.

Югославский футбольный союз дисквалифицировал Звонимира на девять месяцев, хотя изначально рассматривалось значительно более суровое наказание. Впоследствии футболисту смягчили бан до четырех месяцев. Главное же то, что Бобан не поехал на чемпионат мира в Италии.

Просто драка, просто скандал, но для хорватов – это символ борьбы с режимом. Чемпионат Югославии вскоре развалился, а параллельно и все государство. Началась война. В 1995-м году после операций "Молния" и "Буря" Хорватия освободила свои территории и полноценно стала отдельной страной.

На "Максимире" сейчас есть мемориальная доска с надписью: "Тем болельщикам "Динамо", для которых война началась 13-го мая 1990-го года битвой на этих трибунах и чья жизнь положена на алтарь Отечества".