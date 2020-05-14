Фантазии Эль Чоло: Симеоне объяснил, почему Роналду не смог бы сыграть в тройке вместе с Месси и Марадоной
Португалец не вписывается?
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пофантазировал на тему одновременного нахождения на поле Лионеля Месси, Диего Марадоны и Криштиану Роналду. Цитирует аргентинца Goal.com.
"Месси и Марадона – разные. Лионель – машина по забиванию голов. В последние годы я регулярно страдал из-за этого. Диего был лицом аргентинского футбола. Сегодня кажется, что Месси более зрелый. Они бы могли играть вместе".
"Добавить сюда Роналду непросто – в таком случае, появились бы дыры. Если один игрок не бежит, то все в порядке, если два – сложно, если три – невозможно".
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Источник:Goal.com
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