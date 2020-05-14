Фантазии Эль Чоло: Симеоне объяснил, почему Роналду не смог бы сыграть в тройке вместе с Месси и Марадоной

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пофантазировал на тему одновременного нахождения на поле Лионеля Месси, Диего Марадоны и Криштиану Роналду. Цитирует аргентинца Goal.com.

"Месси и Марадона – разные. Лионель – машина по забиванию голов. В последние годы я регулярно страдал из-за этого. Диего был лицом аргентинского футбола. Сегодня кажется, что Месси более зрелый. Они бы могли играть вместе".