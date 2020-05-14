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Фантазии Эль Чоло: Симеоне объяснил, почему Роналду не смог бы сыграть в тройке вместе с Месси и Марадоной

Общие новости
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Фантазии Эль Чоло: Симеоне объяснил, почему Роналду не смог бы сыграть в тройке вместе с Месси и Марадоной
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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пофантазировал на тему одновременного нахождения на поле Лионеля Месси, Диего Марадоны и Криштиану Роналду. Цитирует аргентинца Goal.com.

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"Месси и Марадона – разные. Лионель – машина по забиванию голов. В последние годы я регулярно страдал из-за этого. Диего был лицом аргентинского футбола. Сегодня кажется, что Месси более зрелый. Они бы могли играть вместе".

"Добавить сюда Роналду непросто – в таком случае, появились бы дыры. Если один игрок не бежит, то все в порядке, если два – сложно, если три – невозможно".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Диего Марадона Диего Симеоне
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Источник:
Goal.com

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