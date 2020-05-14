  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Это'О: Лучший форвард в истории? Роналдо

Общие новости
(1 голосов)

Речь не о Криштиану

Это'О: Лучший форвард в истории? Роналдо
UA-Футбол
Новина українською

Самуэль Это'О, в интервью AS, рассказал, кого он считает лучшим нападающим в истории.

"Лучшим был Роналдо, "Феномен". Мы все восхищаемся его игрой. После него идут несколько форвардов, думаю, что я тоже вхожу в этом число.

Лучшие в наше время? Я бы назвал Мессси из-за его опыта, и Мбаппе, так как он очень впечатляет. Думаю, что он будет лучшим долгие годы", - заявил Это'О.

Читайте такжеЭто’О: Месси закончит карьеру в Барселоне

Отметим, что солидарен с Самуэлем должен быть Моуриньо, который также хорошо отзывался о Роналдо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Самуэль Это'О Роналдо Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...