Это'О: Лучший форвард в истории? Роналдо
Речь не о Криштиану
Самуэль Это'О, в интервью AS, рассказал, кого он считает лучшим нападающим в истории.
"Лучшим был Роналдо, "Феномен". Мы все восхищаемся его игрой. После него идут несколько форвардов, думаю, что я тоже вхожу в этом число.
Лучшие в наше время? Я бы назвал Мессси из-за его опыта, и Мбаппе, так как он очень впечатляет. Думаю, что он будет лучшим долгие годы", - заявил Это'О.
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Отметим, что солидарен с Самуэлем должен быть Моуриньо, который также хорошо отзывался о Роналдо.
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