Словения первой в Европе заявила о конце эпидемии COVID-19 в стране. А что с футболом?

Президент Футбольной ассоциации Словении Раденко Миятович рад тому факту, что болельщики в скором времени смогут вновь наслаждаться футболом. Цитирует Раденко пресс-служба NZS.

"Прекрасная новость, что командным видам спорта разрешили вернуться уже 23 мая. Думаю, мы возобновим футбольное первенство в начале июня. Игроки научились дистанционно тренироваться дома – я надеюсь, что теперь они смогут как можно скорее возобновить обычные сессии. Мы рады, что чемпионат закончится на поле".

Cловения стала первой европейской страной, которая заявила о завершении эпидемии коронавирусной инфекции – после того, как власти подтвердили менее 7 новых случаев COVID-19 ежедневно в течение последних двух недель. Население страны – 2 миллиона человек.