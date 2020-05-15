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Словения первой в Европе заявила о конце эпидемии COVID-19 в стране. А что с футболом?

Общие новости
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Возвращение уже совсем скоро

Словения первой в Европе заявила о конце эпидемии COVID-19 в стране. А что с футболом?
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Президент Футбольной ассоциации Словении Раденко Миятович рад тому факту, что болельщики в скором времени смогут вновь наслаждаться футболом. Цитирует Раденко пресс-служба NZS.

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"Прекрасная новость, что командным видам спорта разрешили вернуться уже 23 мая. Думаю, мы возобновим футбольное первенство в начале июня. Игроки научились дистанционно тренироваться дома – я надеюсь, что теперь они смогут как можно скорее возобновить обычные сессии. Мы рады, что чемпионат закончится на поле".

Cловения стала первой европейской страной, которая заявила о завершении эпидемии коронавирусной инфекции – после того, как власти подтвердили менее 7 новых случаев COVID-19 ежедневно в течение последних двух недель. Население страны – 2 миллиона человек.

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В статье: коронавирус Чемпионат Словении Раденко Миятович
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Источник:
NZS

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