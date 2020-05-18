"Не думал, что трехмиллиметровая штука может так вредить". Алессандро Дель Пьеро госпитализирован
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Экс-капитан туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро сообщил в своих социальных сетях о госпитализации. Чемпион мира-2006 попал в больницу Лос-Анджелеса вчера, 17 мая, из-за почечной колики.
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"Я до сих пор не могу поверить. Не думал, что трехмиллиметровая штука может так сильно вредить", – пожаловался Сандро на камни в почках в своем Instagram.
Дель Пьеро провел в Турине 19 сезонов. После завершения карьеры на Апеннинах, итальянец отыграл два сезона в австралийском "Сиднее", а затем защищал цвета индийского "Дели Дайнамос". Пинтуриккьо – лучший бомбардир "Ювентуса" (290 мячей).
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Источник:AS
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