Экс-капитан туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро сообщил в своих социальных сетях о госпитализации. Чемпион мира-2006 попал в больницу Лос-Анджелеса вчера, 17 мая, из-за почечной колики.

"Я до сих пор не могу поверить. Не думал, что трехмиллиметровая штука может так сильно вредить", – пожаловался Сандро на камни в почках в своем Instagram.

Дель Пьеро провел в Турине 19 сезонов. После завершения карьеры на Апеннинах, итальянец отыграл два сезона в австралийском "Сиднее", а затем защищал цвета индийского "Дели Дайнамос". Пинтуриккьо – лучший бомбардир "Ювентуса" (290 мячей).