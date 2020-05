Секс-куклы на трибунах вместо фанатов: корейскому футбольному клубу доставили не тех манекенов

Конечно же, футбол без болельщиков не обладает привычной атмосферой. В Южной Корее нашли оригинальное решение, явно вдохновившись изобретением брестского "Динамо". ФК "Сеул" рассадил на своем стадионе манекенов… Или нет?

Фанаты корейского клуба сразу заподозрили неладное, учитывая пышные формы "чучел". На трибунах расположились секс-куклы!

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL