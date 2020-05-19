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Праздник Профессора и Ведьмы. Сегодня свои дни рождения празднуют Андреа Пирло и Диего Форлан

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Большие люди для итальянского и уругвайского футбола

Праздник Профессора и Ведьмы. Сегодня свои дни рождения празднуют Андреа Пирло и Диего Форлан
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Сегодня, 19 мая, свой день рождения празднует экс-хавбек "Брешии", "Интера", "Реджины", "Милана", "Ювентуса", "Нью-Йорк Сити" и сборной Италии. Чемпиону мира-2006, вице-чемпиону Европы-2012, двухкратному победителю Лиги чемпионов и шестикратному чемпиону Серии А Андреа Пирло исполняется 41 год.

В этот день также родился бывший форвард "Индепендьенте", "МЮ", "Вильярреала", "Атлетико", "Интера" и сборной Уругвая Диего Форлан. Экс-нападающий является обладателем Кубка Америки-2011 и бронзовым призером Кубка Америки-2004, победителем Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА. Ему сегодня исполняется 40 лет.

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Благодаря своим искусным передачам и блистательным стандартам, Пирло получил прозвище "Профессор". Форлана же называют "Cachavacha" – так зовут ведьму из аргентинского мультфильма, на которую Диего якобы внешне похож.

Праздник Профессора и Ведьмы. Сегодня свои дни рождения празднуют Андреа Пирло и Диего Форлан - изображение 1

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В статье: Андреа Пирло Диего Форлан
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