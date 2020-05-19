МЯУнуель Нойер. Бавария лайкнула видео с невероятным котом-голкипером

Карантин - отличное время для экспериментов. Один из пользователей Twitter (Chris Dixon), например, решил сделать звездой сети своего кота. Он снял видео, как его питомец защищает ворота от маленького мячика. Стоит признать, что техника у "Мяунуеля Нойера", как подписал Крис видео, очень эффектная. Не зря лучших голкиперов давно сравнивают именно с этими животными, отмечая так называемую "кошачью технику". Видео менее чем за сутки собрал более чем 190 тысяч лайков. Подвиги кота, в частности, отметила и мюнхенская "Бавария".

Knew naming him Meownuel Neuer was a mistake pic.twitter.com/w3MrwH5Opn — Chris Dixon (@chrismd10) May 18, 2020