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Президент ПСЖ - самый влиятельный человек в футболе, Роналду обошел Месси на 5 позиций

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(1 голосов)

Рейтинг французского издания

Президент ПСЖ - самый влиятельный человек в футболе, Роналду обошел Месси на 5 позиций
UA-Футбол
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Авторитетный французский журнал France Fottball опубликовал рейтинг наиболее влиятельных людей в футболе.

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Его возглавил президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи. Помимо футбольного клуба, он стоит у руля компании beIN Media Group, которая руководит подготовкой к чемпионату мира-2022.

Второе место в рейтинге за Криштиану Роналду, после него - президент ФИФА Джанни Инфантино. Лионель Месси занял седьмую строчку. Приводим первую десятку списка:

  1. Нассер Аль-Хелаифи
  2. Криштиану Роналду
  3. Джанни Инфантино
  4. Юрген Клопп
  5. Жорже Мендеш
  6. Андреа Аньелли
  7. Лионель Месси
  8. Флорентино Перес
  9. Меган Рапино
  10. "Швейцарское правосудие" (которое принимало решение по отстранению Зеппа Блаттера)
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В статье: Юрген Клопп Лионель Месси Криштиану Роналду Джанни Инфантино Флорентино Перес Андреа Аньелли Жорже Мендеш Нассер Аль-Хелаифи Меган Рапино
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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
19.05.2020 в 22:28
кто-то сомневался?
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