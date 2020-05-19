Президент ПСЖ - самый влиятельный человек в футболе, Роналду обошел Месси на 5 позиций
Рейтинг французского издания
Авторитетный французский журнал France Fottball опубликовал рейтинг наиболее влиятельных людей в футболе.
Его возглавил президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи. Помимо футбольного клуба, он стоит у руля компании beIN Media Group, которая руководит подготовкой к чемпионату мира-2022.
Второе место в рейтинге за Криштиану Роналду, после него - президент ФИФА Джанни Инфантино. Лионель Месси занял седьмую строчку. Приводим первую десятку списка:
- Нассер Аль-Хелаифи
- Криштиану Роналду
- Джанни Инфантино
- Юрген Клопп
- Жорже Мендеш
- Андреа Аньелли
- Лионель Месси
- Флорентино Перес
- Меган Рапино
- "Швейцарское правосудие" (которое принимало решение по отстранению Зеппа Блаттера)
Nasser al-Khelaïfi est en exclusivité dans @francefootball. Premier de notre top 50 des gens les plus influents du football mondial, le président du PSG s'exprime dans nos colonnes.— France Football (@francefootball) May 18, 2020
À lire ici > https://t.co/hPVHd7oX9w pic.twitter.com/HB4RS4cxDJ