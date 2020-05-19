Президент ПСЖ - самый влиятельный человек в футболе, Роналду обошел Месси на 5 позиций

Авторитетный французский журнал France Fottball опубликовал рейтинг наиболее влиятельных людей в футболе.

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Его возглавил президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи. Помимо футбольного клуба, он стоит у руля компании beIN Media Group, которая руководит подготовкой к чемпионату мира-2022.

Второе место в рейтинге за Криштиану Роналду, после него - президент ФИФА Джанни Инфантино. Лионель Месси занял седьмую строчку. Приводим первую десятку списка:

Нассер Аль-Хелаифи Криштиану Роналду Джанни Инфантино Юрген Клопп Жорже Мендеш Андреа Аньелли Лионель Месси Флорентино Перес Меган Рапино "Швейцарское правосудие" (которое принимало решение по отстранению Зеппа Блаттера)