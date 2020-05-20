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Сильнейшие вратари эпохи: сегодня празднуют дни рождения Икер Касильяс и Петр Чех

Общие новости
(1 голосов)

Те, кто всегда будут ассоциироваться с "Реалом" и "Челси" соответственно

Сильнейшие вратари эпохи: сегодня празднуют дни рождения Икер Касильяс и Петр Чех
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Сегодня, 20 мая, свои дни рождения празднуют сразу два голкипера. Бывшему вратарю сборной Испании, "Реала" и "Порту" Икеру Касильясу исполняется 39 лет. Мадридец – чемпион мира и Европы, трехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Испании и обладатель Кубка страны.

Является рекордсменом по сухим матчам в ЛЧ – 57 поединков без пропущенных мячей. В 2007 году снялся в полнометражном фильме режиссера Жауме Серры "Гол 2: Жизнь как мечта", где исполнил роль-камео.

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Петр Чех – бывший голкипер "Спарты", "Ренна", "Челси", "Арсенала" и сборной Чехии. Он выигрывал бронзу ЕВРО-2004, становился чемпионом Европы до 21 года, выигрывал с лондонским клубом Лигу чемпионов и Лигу Европы.

С "синими" Петр также стал обладателем комплекта золотых медалей АПЛ, Кубка Англии и Суперкубка страны. Чех увлекается не только футболом, но и музыкой. У него есть высшее юридическое образование.

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В статье: Икер Касильяс Петр Чех
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
20.05.2020 в 12:26
Вітаємо! Касильяс завжди викликав повагу, хоч і був основним гравцем "головного суперника"! Скільки Мессі йому забив... Утім моментів Ікер змарнував все ж таки Ліонелю більше.
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