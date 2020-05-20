Сильнейшие вратари эпохи: сегодня празднуют дни рождения Икер Касильяс и Петр Чех
Те, кто всегда будут ассоциироваться с "Реалом" и "Челси" соответственно
Сегодня, 20 мая, свои дни рождения празднуют сразу два голкипера. Бывшему вратарю сборной Испании, "Реала" и "Порту" Икеру Касильясу исполняется 39 лет. Мадридец – чемпион мира и Европы, трехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Испании и обладатель Кубка страны.
Является рекордсменом по сухим матчам в ЛЧ – 57 поединков без пропущенных мячей. В 2007 году снялся в полнометражном фильме режиссера Жауме Серры "Гол 2: Жизнь как мечта", где исполнил роль-камео.
Петр Чех – бывший голкипер "Спарты", "Ренна", "Челси", "Арсенала" и сборной Чехии. Он выигрывал бронзу ЕВРО-2004, становился чемпионом Европы до 21 года, выигрывал с лондонским клубом Лигу чемпионов и Лигу Европы.
С "синими" Петр также стал обладателем комплекта золотых медалей АПЛ, Кубка Англии и Суперкубка страны. Чех увлекается не только футболом, но и музыкой. У него есть высшее юридическое образование.
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