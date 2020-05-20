  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Президент УЕФА: Почему бы не думать, что мир станет лучше после этого вируса?

Общие новости
(2 голосов)

Чеферин на связи

Президент УЕФА: Почему бы не думать, что мир станет лучше после этого вируса?
Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможных изменениях в футболе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Цитирует босса Европейского футбольного союза The Guardian.

Читайте такжеПрезидент УЕФА: Ливерпуль так или иначе выиграет титул

"Я не думаю, что что-то изменится навсегда. Это новый опыт, и когда мы избавимся от этого вируса, то все вернется на привычный лад. Футбол не изменился после Второй мировой войны или Первой мировой войны, он также не изменится и сейчас. Люди много раз говорили, что мир не будет пружним после коронавируса".

"Это может быть правдой, но моя точка зрения такова: почему бы не думать, что мир станет лучше после этого вируса? Почему бы не подумать, что мы будем умнее, наконец, понять, насколько мы хрупки, насколько мы незащищены перед природой? Таким образом, всегда есть уроки, которые нужно извлечь".

"Мы готовы и будем следовать рекомендациям властей, но лично я абсолютно уверен, что старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Александер Чеферин коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Guardian

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.05.2020 в 13:35
С коронавирусом, или без, футбольный мир не станет лучше, пока чиновники УЕФА торгуют трофеями.
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.05.2020 в 13:24
Думати можна все, що завгодно.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...