Президент УЕФА: Почему бы не думать, что мир станет лучше после этого вируса?

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможных изменениях в футболе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Цитирует босса Европейского футбольного союза The Guardian.

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"Я не думаю, что что-то изменится навсегда. Это новый опыт, и когда мы избавимся от этого вируса, то все вернется на привычный лад. Футбол не изменился после Второй мировой войны или Первой мировой войны, он также не изменится и сейчас. Люди много раз говорили, что мир не будет пружним после коронавируса".

"Это может быть правдой, но моя точка зрения такова: почему бы не думать, что мир станет лучше после этого вируса? Почему бы не подумать, что мы будем умнее, наконец, понять, насколько мы хрупки, насколько мы незащищены перед природой? Таким образом, всегда есть уроки, которые нужно извлечь".