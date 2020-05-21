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Он дважды забивал в финалах Лиги чемпионов: сегодня 34 года исполняется Марио Манджукичу

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Знаковая персона для хорватского футбола

Он дважды забивал в финалах Лиги чемпионов: сегодня 34 года исполняется Марио Манджукичу
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Сегодня, 21 мая, свой день рождения празднует форвард катарского "Аль-Духаиля" Марио Манджукич. Ему исполняется 34 года. Нападающий защищал цвета загребского "Динамо", "Вольфсбурга", "Баварии", "Атлетико", "Ювентуса" и сборной Хорватии.

Манджукич – вице-чемпион мира-2018, победитель Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА. Марио является чемпионом Хорватии, Германии, Италии, а также обладателем Кубков этих стран.

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В 2013 году его "Бавария" обыграла в финале Лиги чемпионов "Боруссию" – счет открыл именно хорват, а мюнхенцы, в итоге, обыграли "шмелей" 1:2. В решающем матче розыгрыша ЛЧ-2016/17 Марио забил единственный гол "Ювентуса" в противостоянии с "Реалом", но даже роскошная бисиклета форварда не помогла "бьянконери" обыграть "сливочных" (1:4).

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В статье: Марио Манджукич
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