Он дважды забивал в финалах Лиги чемпионов: сегодня 34 года исполняется Марио Манджукичу
Знаковая персона для хорватского футбола
Сегодня, 21 мая, свой день рождения празднует форвард катарского "Аль-Духаиля" Марио Манджукич. Ему исполняется 34 года. Нападающий защищал цвета загребского "Динамо", "Вольфсбурга", "Баварии", "Атлетико", "Ювентуса" и сборной Хорватии.
Манджукич – вице-чемпион мира-2018, победитель Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА. Марио является чемпионом Хорватии, Германии, Италии, а также обладателем Кубков этих стран.
В 2013 году его "Бавария" обыграла в финале Лиги чемпионов "Боруссию" – счет открыл именно хорват, а мюнхенцы, в итоге, обыграли "шмелей" 1:2. В решающем матче розыгрыша ЛЧ-2016/17 Марио забил единственный гол "Ювентуса" в противостоянии с "Реалом", но даже роскошная бисиклета форварда не помогла "бьянконери" обыграть "сливочных" (1:4).
How good was this?@MarioMandzukic9 ⚽️???? https://t.co/tg1GC1OB23 #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/hmFgocDFMu— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 10, 2017
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